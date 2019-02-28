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Спорт

Билеты на матч «Динамо» — «Челси»: почему нельзя купить

12:37 28 февраля 2019   209
Динамо Челси
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Еще не сыгран первый поединок 1/8 финала Лиги Европы между английским «Челси» и киевским «Динамо» (7 марта на лондонском «Стэмфорд Бридж»), а проблема лишнего билетика на ответную встречу соперников (14 марта в 19:55 на «Олимпийском») стала актуальной уже сейчас.

«На поединок с „Челси“ на НСК „Олимпийский“ уже реализованы все билеты, которые были доступны в свободной продаже», — сообщает пресс-служба ФК «Динамо».

Отмечу, что на игру продавались билеты следующих ценовых категорий: 50, 100, 200, 300, 350, 400, 800 и 1000 гривен. Не реализованными (за три дня) остаются только забронированные билеты. Бронь снимается за три дня до поединка. Если не все забронированные билеты будут выкуплены, то они поступят в свободную продажу.

Напомню, что главная спортивная арена нашей страны способна принять на еврокубковых матчах 69 004 болельщика.

При этом в соответствии с регламентом УЕФА 5 процентов мест на стадионе (примерно 3,5 тысячи) традиционно зарезервированы для болельщиков гостевой команды.

Кстати, рекорд посещаемости «Олимпийского» в нынешнем сезоне был установлен совсем недавно на поединке Лиги Европы с греческим «Олимпиакосом» — 48 902 зрителя.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жребий назвал соперника «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы.

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