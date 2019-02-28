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Пройти с офицерами НАТО на борту: Украине подсказали, как устроить Путину новые проблемы в Азовском море
Украинские корабли обязательно предпримут попытку пройти через Керченский пролив. Этот проход будет более подготовленным и пройдет в сопровождении флота НАТО. О сроках, когда это произойдет, знают лишь три человека в стране. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил военный эксперт и блогер Алексей Арестович.
При этом эксперт уточнил, что в Азовское море натовские корабли не войдут. Но до пролива они украинские суда сопроводят.
По его словам, за проходом будут также наблюдать с воздуха, с военных самолетов и даже из космоса, через спутник.
«Под таким пристальным наблюдением сил НАТО россияне вряд ли решатся пойти на таран украинского военного судна. Таранить в присутствии представителей Североатлантического альянса и при этом остаться безнаказанным сложно», -считает Арестович.
Он предположил, что для большей уверенности на борту украинских кораблей будут находиться офицеры НАТО.
«Россияне не рискнут стрелять и таранить наши суда. Это дорого им обойдется. НАТО может сделать очень больно», — добавил он.
А в России уже озаботились планами Украины осуществить проход своих военных кораблей через Керченский пролив с привлечением наблюдателей НАТО. В частности, МИД РФ предостерег Великобританию от «участия в опасных маневрах, чреватых серьезными последствиями».
Напомним, о том, что Россия побоится нападать на украинские корабли при очередной попытке прохода через Керченский пролив, заявлял и ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан. По его словам, Кремль воздержится от эскалации конфликта, зная что за ситуацией наблюдают западные партнеры.
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