Происшествия

Под Одессой из авто, в котором сидел ребенок, украли деньги и украшения на миллион гривен (фото)

Инцидент произошел в Беляевском районе Одесской области — на парковке возле гипермаркета. Пока муж с женой делали в магазине покупки, их 10-летний сын ждал родителей в автомобиле. Через некоторое время мальчик услышал, как задние двери машины открылась. Несмотря на присутствие ребенка, злоумышленник схватил с сиденья сумку с деньгами, документами и золотыми украшениями, сел в машину, которая его ждала, и скрылся…

Как рассказали в полиции, мальчик запомнил автомобиль, в котором уехал вор, сообщил номера и марку родителям, а те — полицейским.

«Для задержания злоумышленника в действие был введен оперативный план „Перехват“, — сообщили в Усатовском отделении полиции. — Благодаря этому полицейские установили местонахождение разыскиваемой машины и задержали одного из фигурантов преступления».

Задержанный — гражданин другого государства — показал место, где была спрятана сумка с вещами и документами потерпевших. Однако ни денег, ни украшений в ней не оказалось. Как предполагается, похищенное находится у сообщников задержанного, личности которых сейчас устанавливаются.

Начато уголовное производство по статье «Кража» УК Украины. Принимаются меры по задержанию других участников преступления.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине поймали серийного вора, который был в розыске 20 лет. Еще в конце 1998 года мужчину и двух его сообщников готовились судить за кражи из магазинов и частных домов, но подозреваемый ухитрился сбежать из родной Белой Церкви и скрывался почти два десятилетия.

Также «ФАКТЫ» писали о случае, произошедшем в Измаиле Одесской области. Там вор-рецидивист совершил кражу прямо в суде. Находясь в здании суда, он похитил из служебного кабинета куртку, в карманах которой находились деньги и документы.

А в российском городе Кирове произошел курьезный случай. Мужчина, дважды ограбивший квартиру своей знакомой, после второго преступления не смог покинуть жилплощадь самостоятельно, потому что напился.



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