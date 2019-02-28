Скандал с «Укроборонпромом» – это проплаченный вброс против президента накануне выборов, – блогер

Политика

Обнародование материалов, в которых со ссылкой на анонимные источники говорится о коррупционных схемах в отечественном оборонном комплексе, направлено против президента Петра Порошенко и проспонсировано его оппонентами по избирательной гонке. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер и политический консультант Владимир Макаровский.

В истории с коррупцией в оборонке Макаровский считает главным вопрос: «За чей счет весь этот банкет? Кто спонсирует этот вброс против президента перед самыми выборами? Очевидно, что журналисты проекта „Наші гроші“ два года держали материалы расследования у себя и опубликовали их только сейчас, не просто так. Или кто-то всерьез считает, что это нормальный с точки зрения журналистики подход?»

Эксперт также добавил, что считает все происходящее очередной политической технологией, направленной против конкретного кандидата на пост президента — Петра Порошенко, который, как подчеркнул Макаровский, в общем-то не имеет отношения к этому делу.

«Если вы из тех, кто „не читал, но осуждаю“, то посмотрите расследование — упс, окажется, что о его причастности там ничего сказано не было. Это первый момент. Второй момент еще более интересный. Скандал начали намеренно разгонять в соцсетях, уже прямо обвиняя Порошенко. Хотя, я повторюсь, в самом расследовании о его участии нет ни слова. Но проплаченных ботов это не смущает, у них уже есть команда „фас“ — и они мочат. Причем все по одной методичке. Эту технологию мы тоже знаем, видели, проходили», — пишет Макаровский.

По его словам, боты, которые тиражируют новость в соцсетях, ни слова не напишут без «гонорара», а оплачивают их услуги те, кому этот скандал наиболее выгоден сегодня. Макаровский также отметил, что всё это напоминает ему технологию, которую используют против Дональда Трампа в США, где сейчас идет судебный процесс над бывшим главой его избирательного штаба Полом Манафортом.

«Но это так, к слову. Просто пример, который демонстрирует наличие таких технологий в мире и методы их использования», — пишет блогер. И предлагает: «Давайте все же соблюдать трезвость ума и не поддаваться на такого рода предвыборные манипуляции. Ведь при зрелом размышлении всем понятно, что такие вбросы — абсолютно некорректная и притянутая за уши манипуляция. Очень „своевременная“ в политическом плане, но имеющая крайне мало общего с настоящей журналистикой».

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