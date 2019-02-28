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«Шахтер» заплатил 10 млн евро за бразильца из «Гремио» (видео)
Перед закрытием в Украине зимнего трансферного окна (1 марта) чемпион страны «Шахтер» официально объявил о переходе 19-летнего атакующего полузащитника бразильского «Гремио» Тете, с которым донецкий клуб заключил контракт на пять лет.
По информации издания Globo, сумма трансфера футболиста составила 10 млн евро (украинский клуб выкупил только 40 процентов прав на футболиста, остальные принадлежат его агенту). При этом «Гремио» получит 15 процентов от суммы следующего трансфера Тете.
Зарплата новичка в «Шахтере» составит 1,44 млн евро в год (120 тысяч евро в месяц). Кроме того, в соглашении предусмотрены бонусы за индивидуальные и командные достижения.
«Чувствую одновременно грусть и радость. Моя мечта о выступлениях Европе сбывается. Однажды я вернусь, чтобы вновь надеть футболку „Гремио“. Буду усердно работать в „Шахтере“, чтобы хорошо показать себя в Европе», — приводит слова Тете Globo.
Совсем недавно Тете, не сыгравший за первую команду «Гремио» ни одного матча, выступал в составе сборной Бразилии U-20 на молодежном чемпионате Южной Америки в Чили и провел семь поединков.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» был разгромлен в Лиге Европы немецким «Айнтрахтом».
Фото ФК «Шахтер»
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