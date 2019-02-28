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Обшивка отвалилась на ходу: в сети показали фото очередного ЧП с украинской маршруткой
28 февраля в Днепре во время движения маршрутки оторвалась часть обшивки транспортного средства. Инцидент произошел на проспекте Дмитрия Яворницкого.
Так, в Днепре в то время был сильный ветер. Порывы ветра временами достигали 15 — 20 м/с. Проходящие мимо люди успели заснять, как крыло «судна» то поднимается, то опускается вниз. Главному пилоту пришлось временно покинуть борт и «прилепить» оторванную обшивку самостоятельно, чтобы, не отставая от графика, продолжить движение по маршруту, сообщает Информатор.
Как отметил глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий, все дело в низком качестве кузовов данной марки машин. Они закупались новыми на украинском заводе в 2013-м году и за время эксплуатации настолько износились, что верхние листы металла периодически отлетают.
По его словам, предвидеть такое главный пилот «лайнера № 101а» просто не мог — то, насколько прогнили заклепки, невооруженным глазом заметить невозможно. Надеемся, в свете этих событий в автопарке перевозчика возьмут в привычку регулярно проводить техконтроль транспорта.
Состояние украинских маршруток во многих городах является неудовлетворительным. Как писали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад в Киеве на Броварском проспекте в районе птицефабрики отвалилось колесо у микроавтобуса, перевозившего пассажиров по маршруту «Бровары (Торгмаш) — Киев». Только по счастливой случайности никто из пассажиров переполненной маршрутки не пострадал.
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