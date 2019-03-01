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Стал известен соперник «Барселоны» в финале Кубка Испании (видео)
Вторым финалистом Кубка Испании стала «Валенсия». Команда Марселино Гарсии Тораля после гостевой ничьей в первой встрече (2:2) обыграла «Бетис» в домашнем полуфинальном поединке — 1:0 (Родриго, 56).
«Это один из лучших моментов в моей тренерской карьере. Я правда желал этого. Для меня это уже пятый полуфинал, и, к счастью, на этот раз мы добрались до финала. Хочу выразить благодарность этим неординарным игрокам, так как в тяжелые моменты, которые у нас случались по ходу сезона, они продолжали верить в свой тренерский штаб и своего наставника. Еще мне хочется сказать спасибо генеральному директору и моей семье, прежде всего моему отцу, которого нет с нами. Он был бы самым счастливым человеком в мире», — приводит слова наставника «Валенсиии» Марселино Гарсии Тораля официальный сайт клуба.
В решающей игре турнира «Валенсия» 25 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (домашняя арена «Бетиса») сразится с «Барселоной», разгромившей по сумме двух полуфинальных встреч «Реал» (4:1).
Отмечу, что семикратный обладатель трофея «Валенсия» пробилась в финал испанского кубка впервые с сезона-2007/2008, когда обыграла в решающем матче «Хетафе» (3:1). Что же касается «Барселоны», 30 (!) раз владевшей трофеем, то именно каталонцы выиграли четыре последние розыгрыша Кубка Испании.
Кстати, ранее соперники трижды оспаривали трофей в очных дуэлях: один раз удача была на стороне «Валенсии» (3:0 в 1954-м) и дважды — «Барселоны» (4:2 в 1952-м и 4:3 в 1971-м).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легенда «Бетиса» забил чудо-гол в Кубке Испании прямым ударом с углового.
Фото ФК «Валенсия»
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