Должность судьи нужно сделать выборной, — Рабинович

Политика

Судебная система в Украине не пользуется доверием народа и насквозь коррумпирована, а для восстановления доверия украинцев к суду систему нужно заново построить «с нуля». Об этом заявил народный депутат и глава партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович в эфире авторской программы «Пять вопросов Вадиму Рабиновичу за життя» на телеканале NewsOne.

«Коррупция — это образ жизни нашей страны. Она у нас начинается „с нуля“. Еще с детского сада, куда ребенка определяют за взятку. В больницу попасть — за взятку. В судах это особенно чувствуется: ни один украинец не идет в суд за справедливостью. Он думает, как бы договориться», — заявил народный депутат.

Он также отметил, что нынешняя система судов абсолютно не соответствует требованиям общества и не оправдывает доверия людей.

«Первое: если в стране нет справедливости в судебной системе — ни бизнес, ни человек развиваться не могут. Это базис, на котором все стоит. И нам нужно что-то с этой системой делать. Сейчас ни один человек в Украине не может защитить свой дом, свою собственность, свой бизнес в суде. Нынешние судьи не являются народными и не представляют интересы граждан», — подчеркнул политик.

Парламентарий добавил, что для того, чтобы восстановить доверие людей к судам, недостаточно об этом говорить или менять одних судей на других. Он выразил уверенность в том, что нужны кардинальные преобразования в самой системе судебной власти.

«Судебная система в Украине уже не подлежит никакому исправлению. Она должна быть полностью распущена. А нам стоит внедрять американский опыт: сделать должность судьи выборной. А также должен быть разработан механизм отзыва судьи. Если он работает плохо — люди проголосовали и убрали его с должности», — считает Вадим Рабинович.

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