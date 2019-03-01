Гибель Эмилиано Салы: «Кардифф» и агент футболиста устроили грязные разборки (фото)

Спорт

К сожалению, даже похороны 28-летнего аргентинского футболиста Эмилиано Салы (на фото), который погиб в разбившемся над Ла-Маншем самолете, не поставили точку в деле о его переходе из французского «Нанта» в клуб английской премьер-лиги «Кардифф».

Французы, так и не дождавшись первого транша за переход форварда (сумма трансфера — 19 млн долларов), подали на «Кардифф» жалобу в ФИФА. А тут еще возникла словесная война между клубом из Уэльса и агентом Салы Вилли Маккеем.

Футбольный агент заявил, что его вместе с сыном превратили в козлов отпущения (Вилли Маккей, помогавший провести сделку, нанял частный самолет для полета футболиста из Кардиффа в Нант и обратно, а его сын, Марк Маккей, занимался самой сделкой по трансферу аргентинца).

«Салу бросили, оставили его самостоятельно решать вопросы перелета. Казалось, что в «Кардиффе» всем все равно, никто ничем не занимался. Это удивительно, они заплатили за него 19 миллионов долларов, но затем оставили его одного в отеле, чтобы он сам заказывал себе билеты и занимался перелетом. На мой взгляд, представители «Кардиффа» повели себя неправильно.

Теперь все ищут козла отпущения. Они пытаются обвинить во всем меня и пилота, утверждая, что причиной катастрофы стала ошибка пилота.

Мы просто подобрали возможность перелета для Эмилиано. Когда вы звоните в такси, не спрашиваете же о лицензии. Не думаю, что стоит искать виноватого, это трагическая случайность", — цитирует Вилли Маккея Independent.ie.

*Футбольный агент Вилли Маккей

Руководство «Кардифф Сити» с ответом агенту медлить не стало, выступив с официальным заявлением.

«Наш клуб занимался организацией коммерческого полета Салы до тех пор, пока предложение не было отклонено в связи с определенными договоренностями, повлиять на которые «Кардифф» никак не мог.

Клуб обеспокоен опубликованной информацией, из которой следует, что полет был незаконным. Очевидно, что многие детали, касающиеся этой ужасной трагедии, еще предстоит выяснить", — приводит текст заявления BBC.

Кстати, как утверждает французская газета Ouest France, у погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы действительно был вариант полета на другом самолете. Издание опубликовала переписку игрока в WhatsApp с одним из представителей «Кардиффа». Переписка шла на испанском и французском языках. Из сообщений видно, что Сале предлагали воспользоваться одним из коммерческих рейсов из Нанта. Однако футболист написал, что уже договорился и его устраивает данный выбор.

*Скриншот переписки Эмилиано Салы и представителя «Кардиффа»

Тем временем комиссия по расследованию авиапроисшествий Британии (AAIB) заявила, что потерпевший крушение самолет, на борту которого находился нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала, не был лицензирован для совершения коммерческих перевозок.

Согласно отчету комиссии, самолет был зарегистрирован в США и не мог использоваться для коммерческих полетов без разрешения надзорных органов. В AAIB отметили, что разрешение не было получено, также не были обнаружены свидетельства попыток получения нужных документов.

Более того, как выяснилось, легкомоторный самолет, принадлежавший компании Cool Flourish, в 2015 году за один день четыре раза сменил собственника.

Напомню, что в середине января Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф» и вернулся во Францию, чтобы попрощаться с бывшими одноклубниками. На обратном пути 21 января легкомоторный самолет, в котором находились лишь Сала и пилот Дэвид Айбботсон, пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Тело Салы было обнаружено среди обломков 4 февраля на глубине 63 метров.

*Тело пилота Дэвида Айбботсона (на фото — с супругой Норой) до сих пор не найдено

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на похороны Эмилиано Салы пришла его любимая собака.

Фото ФК «Кардифф»

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