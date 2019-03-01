В Украине ограничат расчеты наличными, в том числе выплату зарплат

Деньги

В последнее время в Украине создаются условия для уменьшения расчетов наличными деньгами и одновременного увеличения безналичных операций с помощью платежных карт и других финансовых инструментов. Например, в Национальном банке Украины заявили, что во втором квартале 2019 года планируется внедрение QR-платежей для украинского рынка. А на днях НБУ обнародовал проект постановления, которым вскоре собирается втрое снизить лимит наличных расчетов компаний с гражданами. В частности, предлагается ввести ограничение наличных операций, проводимых субъектами хозяйствования по отношению к физическим лицам, суммой 15 тыс. грн в сутки. Сейчас это ограничение составляет 50 тыс. грн. При этом физическое лицо сможет рассчитываться наличными с субъектами хозяйствования в пределах 50 тыс. грн, как и раньше. Безналичные же расчеты осуществляются без ограничений. После общественного ознакомления с проектом, на которое дается месяц, документ может быть утвержден Нацбанком. А значит, не исключено, что новые правила наличных операций вступят в силу в течение ближайших нескольких месяцев. Более подробно о готовящихся изменениях в сфере расчетов наличными «ФАКТАМ» рассказал управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

— Каких конкретно операций с участием физических лиц коснется снижение граничной суммы наличных до 15 тысяч гривен?

— Ограничения расчетов наличными до 15 тыс грн в день касаются только операций субъектов хозяйственной деятельности. Физические лица в данном аспекте принимают участие в расчетах как представители или доверенные лица субъектов хозяйственной деятельности. Это значит, что расчеты осуществляются не физическими лицами, а этими субъектами. То есть изменение права собственности на товары и услуги в процессе расчетов не касается физических лиц которые их фактически осуществляют в силу своих обязанностей.

— Это ограничение коснется выплаты работодателем или другой организацией зарплат, гонораров, премий и прочих подобных операций?

— Да. Проект постановления четко устанавливает ограничение для расчетов субъектов хозяйствования с частными лицами, а значит, с персоналом, сотрудниками, наемными работниками. То есть эти ограничения в 15 тыс. грн наличными касаются расчетов по зарплатам, премиям, гонорарам и другим подобным выплатам.

— А оплата туристических путевок гражданами? Допустим, путевка на семью стоит 25 тысяч гривен. Смогут ли люди уплатить всю эту сумму наличными?

— Ограничение не касается оплаты физическими лицами путевок и любых других товаров и услуг в торговой сети, так как это расчеты физического лица, а не субъекта хозяйственной деятельности.

Национальный банк дает четкое разъяснение к своему постановлению: ограничения не коснутся расчетов частных лиц с субъектами хозяйствования и сумма таких операций останется прежней — до 50 тыс. грн в день.

— Ну, а расчеты между двумя гражданами либо между двумя фирмами попадают под это ограничение?

— Ограничение не касается расчетов между гражданами, но ограничивает наличные расчеты между предприятиями или субъектами хозяйственной деятельности суммой 10 тыс. грн в день.

— Для чего НБУ стремится ограничить суммы расчетов наличными?

— Национальный банк объясняет это стремлением развивать безналичные расчеты, стимулировать выход экономики из тени, увеличивать поступления наличных в банковскую систему. Такие тенденции соответствуют европейской экономической политике, а Украина объявила курс на европейскую интеграцию. Поэтому данное постановления в аспекте евроинтеграции выглядит логичным.

Но, к сожалению, эффективно снизить тенизацию экономики подобными мерами не удастся, таких административных мер не достаточно. Предприятия и дальше будут платить зарплату в конвертах, не обращая внимания на постановления центрального банка, пользуясь различными схемами, пока государственная политика не будет адекватной и эффективной.

Основной задачей такой политики должно стать создание благоприятных условий для развития бизнеса и одинаковых для всех правовых механизмов регулирования хозяйственных взаимоотношений. Так это происходит в Евросоюзе, куда Украина стремится согласно риторике чиновников и законам на бумаге. Однако на деле имеем только формальное подтверждение подобных стремлений в виде указанного постановления об ограничении наличных расчетов.

— Когда можно ожидать утверждения и вступления в силу постановления?

— Это проект, а когда его примут, сказать сложно. Будем надеяться, что после выборов НБУ станет независимой структурой на практике, а не на бумаге, и можно будет делать подобные прогнозы, основываясь на экономическом анализе и интересах государства, а не на субъективных аспектах, которые прогнозировать невозможно. Повторю главный вопрос, касающийся эффективности данного постановления: когда на деле сами граждане и предприятия будут отдавать предпочтение безналичным деньгам, а не наличным, так как это более удобно и безопасно?

Но такое отношение возможно только в случае прозрачных и одинаковых для всех правил, а не выборочного использования законодательства, что и называется коррупцией. В целом постановление является частью важной работы государства по ограничению наличного оборота, что соответствует интересам всего общества. Но только в том случае, если вся экономика будет комплексно реформироваться в интересах всего общества. А это и означает создание правового государства, — подытожил Невмержицкий.

Стоит напомнить, что с 7 февраля вступил в силу новый Закон Украины «О валюте и валютных операциях». Этот документ дает возможность свободно открывать счета в зарубежных банках, переводить валютные средства и инвестировать в ценные бумаги других стран. Кроме того, уже в ближайшее время украинцы смогут купить или продать валюту через платежные терминалы и специальные банкоматы или просто в почтовом отделении.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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