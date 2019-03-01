В предвыборной гонке лидируют Зеленский, Тимошенко и Порошенко, — опрос

Политика

Если бы на момент проведения опроса состоялись президентские выборы, то 18,3% опрошенных готовы были бы проголосовать за шоумена Владимира Зеленского, 15,4% - за лидера партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко, 12,1% - за действующего главу государства Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром социальных исследований «София».

Кроме того, среди тех, кто собирается голосовать, 11,2% респондентов отдали бы голос за сопредседателя межфракционного объединения «Оппозиционная платформа — За життя» Юрия Бойко, 6,4% - за лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, 4,3% - за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 2,5% - за лидера партии «Наши» Евгения Мураева, 2,1% - за мэра Львова, лидера партии «Объединение «Самопоміч» Андрея Садового.

Остальные кандидаты набирают меньше 2% голосов. 3,1% опрошенных не поддержали ни одного из кандидатов, 12,4% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 20 по 26 февраля. Были опрошены 2 012 совершеннолетних жителей во всех областях Украины (на подконтрольной территории) методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

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