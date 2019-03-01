- 19:24 На Одесчине молодая женщина закопала свою новорожденную дочь живьем
- 19:05 Суд арестовал полицейских, оставивших мужчину замерзать на морозе
- 19:02 «Десна» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 20-го тура премьер-лиги
- 18:54 Ответ России: Польша вкладывает рекордные $50 млрд в усиление армии
- 18:50 Курт Волкер: "Весь мир понял, что Россия ответственна за конфликт на Донбассе"
- 18:37 Похолодает и потеплеет: синоптик рассказала о погоде в первые дни марта
- 18:30 Совсем не лютый: февраль 2019 года стал рекордно теплым
- 18:06 Украина получила крупный кредит под гарантии ЕБРР
- 17:52 В Киеве наконец закроют на ремонт Шулявский мост: как объезжать
- 17:43 В Киеве мужчине повесили на дверь гранату: фото и видео с места ЧП
В Киеве мужчине повесили на дверь гранату: фото и видео с места ЧП
В Киеве жителя пытались запугать гранатой. Случилось это в Соломенском районе, возле Караваевых дач. Неизвестные прикрепили опасное устройство к входной двери в квартиру. Обнаружили гранату жильцы дома, около восьми часов утра.
Прибывшая полиция оцепила пятиэтажку по улице Ереванской, 8. Доступ к подъезду был перекрыт, а семьи из соседних квартир на лестничной клетке эвакуированы.
Взрывотехники после проверки объявили хорошую новость: граната не представляла опасности, поскольку это был муляж Ф-1 без порохового заряда и маркировки.
Сейчас полиция ведет розыск злоумышленника, оставившего послание на двери квартиры.
Напомним, ранее в Киеве от взрыва гранаты погиб человек. Полиция предположила самоубийство.
Фото Информатор Киев/Facebook, Поліція Києва//Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.