Происшествия

В Киеве мужчине повесили на дверь гранату: фото и видео с места ЧП

В Киеве жителя пытались запугать гранатой. Случилось это в Соломенском районе, возле Караваевых дач. Неизвестные прикрепили опасное устройство к входной двери в квартиру. Обнаружили гранату жильцы дома, около восьми часов утра.

Прибывшая полиция оцепила пятиэтажку по улице Ереванской, 8. Доступ к подъезду был перекрыт, а семьи из соседних квартир на лестничной клетке эвакуированы.

Взрывотехники после проверки объявили хорошую новость: граната не представляла опасности, поскольку это был муляж Ф-1 без порохового заряда и маркировки.

Сейчас полиция ведет розыск злоумышленника, оставившего послание на двери квартиры.

Напомним, ранее в Киеве от взрыва гранаты погиб человек. Полиция предположила самоубийство.

Фото Информатор Киев/Facebook, Поліція Києва//Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter