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Украина получила крупный кредит под гарантии ЕБРР
Украина получила крупный кредит в рамках сотрудничества с Международным банком реконструкции и развития. Украинскому государству выделены 529 млн евро двумя траншами. Деньги предназначаются для поддержки государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг.
По информации Министерства финансов, средства были выделены немецким Deutsche Bank. Первый транш в размере 240 млн евро нужно погасить через четыре года, второй транш в 289 млн евро выделяется на 10 лет.
Напомним, для Украины 2019 год может оказаться сложным с финансовой точки зрения, поскольку предстоит большой объем долговых выплат международным кредиторам. Как эти выплаты отразятся на населении, читайте в статье «ФАКТОВ» Украина выплачивает свои долги МВФ: ударит ли это по нашим кошелькам.
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