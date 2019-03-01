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Камеры в туалетах и запрет на телефоны: в Одессе скандал в реабилитационном центре

Инспектор патрульной полиции Одесской области, общественный руководитель организации «Защита прав детей», Зоя Мельник обвинила руководство Центра социально-психологической реабилитации детей (ЦСПРД) в ограничении прав и свобод подопечных им лиц. Она рассказала в Facebook о вопиющих фактах издевательств над малолетними воспитанниками и констатировала, что центр, расположенный на улице Героев Крут, по сути, «превращен в тюрьму для детей из различных социальных категорий».

Общественница утверждает, что «дети ни в чем не виноваты, но их права и свободы грубо нарушаются и ограничены теми, кто их должен защищать».

По словам Мельник, вместо положенных 9 месяцев дети «проходят психологическую реабилитацию» годами, администрацией заведения вводятся карантины, чтобы ограничить встречи детей с близкими и родственниками. Кроме того, детям запрещено пользоваться мобильными телефонами (телефоны отбирают сразу при поступлении), детей унижают и буквально обыскивают".

«А в туалете и душевой кабине этого „рая для детей“ однажды при проверке обнаружили камеры видеонаблюдения. Девочки-подростки, которые знали об этом, выключали свет чтоб помыться или сходить в туалет. Или одна мылась, а вторая закрывала полотенцем камеру. Кому и в каких целях в голову пришла идея повесить камеры, мне неизвестно», — написала Мельник.

Также в центре по воскресеньям якобы работает принудительная воскресная школа, и с лета 2018 года дети массово сбегают из центра.

«Бегут из-за условий пребывания там. Дети неоднократно жаловались на жестокое обращение», — акцентировала Мельник.

В самом ЦСПРД отрицают как факты издевательств, так и наличие в душевой и туалете камер видеонаблюдения. Дескать, их установили только в комнатах отдыха и коридорах для обеспечения безопасности как самих детей, так и работников учреждения.

По словам и.о. директора центра Ларисы Романовской, «здесь в основном находятся дети алкоголиков, наркоманов, изъятые из семей, где родители страдают психическими заболеваниями, сироты или те, у которых проблемы во взаимоотношениях с опекунами».

Психолог центра Лилия Вейланде уточняет, что телефоны у детей действительно забирают при поступлении в учреждение. «Делают это для пользы самих детей, — утверждает психолог. — С одной стороны, все имеют право на доступ к информации, с другой — общение приходиться ограничивать, чтобы дети не общались со взрослыми, «сломавшими их картину поведения».

Проверку информации об издевательствах над детьми в городском ЦСПРД начала полиция. Об этом в пятницу, 1 марта, журналистам сообщил начальник отдела ювенальной превенции регионального главка Нацполиции Виталий Капуляк.

По его словам, «в центре действует порядок общения воспитанников с родственниками, который согласован со службой по делам детей горсовета».

Он подтвердил, что в учреждении ограничено пользование средствами связи, но, по предварительным данным, якобы только во время учебного процесса.

«Также в центре установлены камеры видеонаблюдения, которые в настоящее время не работают. Они установлены с превентивной целью для недопущения жестокого обращения между детьми или со стороны воспитателей и других негативных явлений. О месте расположения камер дети осведомлены», — заявил Капуляк, добавив, что в душевых видеокамеры не обнаружены.

Проверка продолжается.

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