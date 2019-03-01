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Происшествия

Морги переполнены: оккупанты на Донбассе скрывают огромные потери

21:59 1 марта 2019   602
террористы
Инф. «ФАКТОВ»

Скрывая свои потери на Донбассе, оккупанты прибегли к оригинальному способу: в Новоазовске тела боевиков выдаются родственникам, но в сутки проводится не более двух таких выдач. С таким подходом российско-оккупационные войска пытаются создать иллюзию единичных, а не массовых смертей.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц») озвучил данные, что в Новоазовске в больничном морге лежат около десяти все еще не выданных тел боевиков так называемого «9-го полка» террористической «ДНР». «Проводят выдачу тел по два за сутки. Потерь „нет“, но новоприбывшие в бесславную „двухсотую бригаду“ есть», — рассказал офицер.

Напомним, ранее стало известно, что по итогам февраля в подразделениях российско-оккупационных войск были ликвидированы 84 боевика. Еще 95 наемников получили ранения.

24 февраля украинские Объединенные силы жестко ответили террористам за обстрел поселка Золотое и домов мирных жителей.

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