Сенсация в Санта-Барбаре: обнаружена гигантская рыба-«oбманщик» (фото)

Наука и технологии

На прошлой неделе американские биологи нашли на побережье Голеты (Санта-Барбара, Калифорния) рыбу длиной более двух метров. Изображения с ней они выложили в Facebook, а те попали в ленту Марианны Найгаард, которая живет в 12 тысячах от Калифорнии — в Австралии. Об этом пишет National Geographic.

Рассмотреть на фото спину и плавники рыбы было нельзя — и по просьбе Марианны ее заокеанские коллеги вернулись на пляж, чтобы отснять рыбу и взять пробу тканей для анализа ДНК (им повезло, что останки не унесло приливом).

Увидев новые кадры, специалист подтвердила: найденный экземпляр действительно является гигантской солнечной рыбой худвинкер!

По ее словам, гигантская солнечная рыба (лат. Mola tecta) долго оставалась вне поля зрения науки: она очень похожа обыкновенную рыбу-луну (лат. Mola mola). Только в 2017 году ее объявили новым видом, а автор исследования Марианна Найгаaрд даже дала ей название «худвинкер» — «обманщик». Эти рыбы отличаются от сородичей ДНК и строением тела (например, у них в плавниках — 15−17 лучей), но заметить отличия может только специалист.

При этом рыба имеет довольно внушительные размеры: встречались особи до 2,4 метра в длину (а сородичи из семейства Mola вырастают до 3 метров и весят под 2 тонны).

До настоящего времени худвинкеры встречались только в Южном полушарии. Поэтому теперь ученые пытаются разгадать загадку: зачем рыба, живущая возле побережья Австралии и Новой Зеландии, пересекла океан и сменила полушария: Южное — на Северное, а Восточное — на Западное. Не исключено, что она является представителем еще не открытого подвида.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», рыба-«монстр» с человеческими зубами «приплыла» на рисовое поле аргентинки Марии Джулии Кандотти из провинции Санта-Фе. Эта рыба похожа на угря, но имеет огромные «человеческие» зубы.

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