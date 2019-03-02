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Сенсация в Санта-Барбаре: обнаружена гигантская рыба-«oбманщик» (фото)
На прошлой неделе американские биологи нашли на побережье Голеты (Санта-Барбара, Калифорния) рыбу длиной более двух метров. Изображения с ней они выложили в Facebook, а те попали в ленту Марианны Найгаард, которая живет в 12 тысячах от Калифорнии — в Австралии. Об этом пишет National Geographic.
Рассмотреть на фото спину и плавники рыбы было нельзя — и по просьбе Марианны ее заокеанские коллеги вернулись на пляж, чтобы отснять рыбу и взять пробу тканей для анализа ДНК (им повезло, что останки не унесло приливом).
Увидев новые кадры, специалист подтвердила: найденный экземпляр действительно является гигантской солнечной рыбой худвинкер!
По ее словам, гигантская солнечная рыба (лат. Mola tecta) долго оставалась вне поля зрения науки: она очень похожа обыкновенную рыбу-луну (лат. Mola mola). Только в 2017 году ее объявили новым видом, а автор исследования Марианна Найгаaрд даже дала ей название «худвинкер» — «обманщик». Эти рыбы отличаются от сородичей ДНК и строением тела (например, у них в плавниках — 15−17 лучей), но заметить отличия может только специалист.
При этом рыба имеет довольно внушительные размеры: встречались особи до 2,4 метра в длину (а сородичи из семейства Mola вырастают до 3 метров и весят под 2 тонны).
До настоящего времени худвинкеры встречались только в Южном полушарии. Поэтому теперь ученые пытаются разгадать загадку: зачем рыба, живущая возле побережья Австралии и Новой Зеландии, пересекла океан и сменила полушария: Южное — на Северное, а Восточное — на Западное. Не исключено, что она является представителем еще не открытого подвида.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», рыба-«монстр» с человеческими зубами «приплыла» на рисовое поле аргентинки Марии Джулии Кандотти из провинции Санта-Фе. Эта рыба похожа на угря, но имеет огромные «человеческие» зубы.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?