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Происшествия

В Харькове пассажиры напали на водителя трамвая из-за нового тарифа на проезд

7:53 2 марта 2019   894
трамвай
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как в Харькове повысилась стоимость проезда в общественном транспорте, пассажиры не придумали ничего лучше, как выместить злость на водителе трамвая. Жертвой хулиганов стала водитель трамвая № 20 — ей брызнули в лицо из газового баллончика. У женщины диагностировали ожог слизистой глаз.

Конфликт возник утром в пятницу, 1 марта. Двое мужчин хотели проехать в трамвае по старому тарифу — за четыре гривни. На просьбу водителя доплатить, поскольку стоимость повышена до 6 грн, мужчины промолчали, а затем уже при выходе распылили газ из баллончика. Водитель рассказала, что особо ничего не почувствовал — лишь поняла, что видеть она не может, и попросила пассажиров вызвать медиков. Приметы напавших женщина особо не запомнила: один был ростом около 180 см, с рыжей щетиной и носил камуфляжные брюки.

Это уже не первый случай нападения на водителей и кондукторов общественного транспорта в Харькове после подорожания проезда. С 7 февраля стоимость билетов на трамвай и троллейбус повысилась на две гривни. Была попытка оспорить новые тарифы через суд. Но городской совет Харькова повторно принял решение о подорожании проезда.

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