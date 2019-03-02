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В России автобус с украинцами столкнулся с фурой: первые фото с места ДТП
Под Москвой в районе поселка Курилово утром 2 марта фура влетела в пассажирский автобус с украинцами. По предварительным данным пострадали восемь человек.
Как сообщает Mash, в автобусе находились вахтовые рабочие, граждане Украины.
Авария случилась около 9.20 по местному времени на Варшавском шоссе, возле поворота на поселок Курилово. На место вызвана авиация. При столкновении автобус и фура развернулись так, что полностью преградили движение в обе стороны по обеим полосам трассы. На месте аварии большая пробка.
Напомним, днем ранее — 1 марта — автобус с украинцами попал в ДТП в Польше. А в январе 2019 года семья граждан Украины попала в ДТП в Чехии.
Фото 360tv.ru, Mash/Telegram
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