Скончался лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов

Наука и технологии

В ночь на 2 марта в больнице в Москве умер выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов. Ученый не дожил несколько дней до своего 89-летия. Алферов страдал от гипертонии и осенью 2018 года долго лечился от гипертонического криза.

Нобелевской премии Алферов был удостоен в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Научные исследования Алферова имели важное значение при разработке современных технических устройств — мобильных телефонов, лазерных проигрывателей, лазерных «скальпелей».

В Украине Алферов был почетным доктором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Национального технического университета Украины «КПИ». В интервью «ФАКТАМ» Алферов рассказывал, что часть Нобелевской премии передал на поддержку молодых талантливых ученых. Созданный ученым Фонд поддержки образования и науки установил стипендии талантливым школьникам, студентам, школьным учителям и преподавателям вузов, молодым научным работникам.

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