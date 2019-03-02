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Происшествия

Таран двух фур на Николаевщине: кабина – вдребезги, трое погибших (фото)

12:06 2 марта 2019   449
авто
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

2 марта, около 1:45 ночи на автодороге «Киев — Одесса» возле села Куриные Лозы Кривоозерского района Николаевской области произошло столкновение двух большегрузов, в котором погибли три человека.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля «Mercedes», который двигался в направлении Одессы, превысил скорость, не справился с управлением и протаранил другой грузовик — «DAF», который двигался по смежной полосе в попутном направлении.

В результате столкновения грузовиков кабину «Mercedes» разнесло вдребезги. Водитель и двое его пассажиров погибли на месте происшествия. Данные погибших устанавливаются. Водитель DAF не пострадал.

На месте ДТП работают следователи, полицейские Кривоозерского отделения полиции и спасатели.

Происшествие квалифицировано по признакам ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей».

Как сообщали «ФАКТЫ», на перекрестке улиц Братиславская и Малышко в Киеве Mercedes-Benz премиум-класса столкнулся с фурой.

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