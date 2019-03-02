- 14:40 В США назвали указали на проблему, из-за которой Украину могут не принять в НАТО
- 14:15 В Харькове при странных обстоятельствах умер 7-летний мальчик: детали трагедии
- 14:11 Даже если я выступаю голая при минус 11, костюмы приходится выкручивать, — Оля Полякова
- 14:04 «Реал» – «Барселона»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
- 13:54 Военным на передовой повысят доплаты: сколько будут получать бойцы
- 13:25 Теплые дни и холодные ночи: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
- 13:05 «Десна» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 20-го тура премьер-лиги
- 12:55 На счету Абхазия, Крым, Донбасс: рассекречена личность очередного российского оккупанта
- 12:24 Даже ложки: в сети показали шокирующее фото предметов, которые глотали дети
- 12:08 Компания Илона Маска запустила новый пилотируемый космический корабль
Таран двух фур на Николаевщине: кабина – вдребезги, трое погибших (фото)
2 марта, около 1:45 ночи на автодороге «Киев — Одесса» возле села Куриные Лозы Кривоозерского района Николаевской области произошло столкновение двух большегрузов, в котором погибли три человека.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля «Mercedes», который двигался в направлении Одессы, превысил скорость, не справился с управлением и протаранил другой грузовик — «DAF», который двигался по смежной полосе в попутном направлении.
В результате столкновения грузовиков кабину «Mercedes» разнесло вдребезги. Водитель и двое его пассажиров погибли на месте происшествия. Данные погибших устанавливаются. Водитель DAF не пострадал.
На месте ДТП работают следователи, полицейские Кривоозерского отделения полиции и спасатели.
Происшествие квалифицировано по признакам ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей».
Как сообщали «ФАКТЫ», на перекрестке улиц Братиславская и Малышко в Киеве Mercedes-Benz премиум-класса столкнулся с фурой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...