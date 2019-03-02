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В Харькове при странных обстоятельствах умер 7-летний мальчик: детали трагедии
Под Харьковом в поселке Шевченково после воспитательных мер отца скончался семилетний мальчик. 35-летний глава семейства накричал на ребенка, а затем ударил сына рукой по затылку. Мальчик ударился головой о железную стойку кровати, а спустя пять дней скончался.
Полиция выяснила, что инцидент с избиением ребенка случился еще 24 февраля. В последующие дни мальчик с трудом ходил, в основном лежал на кровати и жаловался на головную боль. Родители тем не менее к врачам не обращались. Семья вызвала «скорую помощь» только 1 марта, когда ребенок начал задыхаться и потерял сознание. Помочь мальчику врачи не смогли — он в тот же день скончался.
Отец семейства задержан. За умышленное убийство ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Установлено, что семья стояла на учете в районной администрации, а главу семейства уже привлекали к ответственности за избиение дочери, причем за тяжкие телесные повреждения. В 2015 году состоялся суд, мужчина отделался условным сроком.
Напомним, в Винницкой области мачеху подозревают в избиении шестилетнего пасынка, а на Прикарпатье мужчина жестоко избил грудного ребенка сожительницы.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...