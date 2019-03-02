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Политика

В США указали на проблему, из-за которой Украину могут не принять в НАТО

14:40 2 марта 2019   1962
нато
Инф. «ФАКТОВ»

Из-за противостояния с Венгрией вопрос с вступлением Украины в НАТО может быть заблокирован на десятилетия. Будапешт, похоже, не отказался от идеи добиться отмены в Украине «языкового закона». Идти к цели венгры решили путем блокирования важных для Киева встреч на уровне НАТО.

Как объяснил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, украинский закон об образовании вызывает недовольство Венгрии, и та в отместку блокирует евроатлантические устремления Украины. «Пока это остается вопросом, можете забыть о НАТО. Венгрия будет блокировать Комиссию Украина-НАТО вечно», — цитирует Ходжеса УНН.

Напомним, принятый в Украине в 2017 году закон «Об образовании» вызвал недовольство Венгрии, поскольку Украина отказалсь содержать в Закарпатье за госсчет школы с негосударственным языком обучения. Было установлено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный украинский язык, но ряд дисциплин могут читаться и на венгерском.

Венгрия в отместку решила заблокировать очередное заседание Комиссии Украина — НАТО. В Альянсе заявили, что выражают солидарность с Венгрией относительно украинского закона об образовании.

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