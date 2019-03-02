За победу над «Десной» «Динамо» заплатило травмой испанца Соля: видеообзор матча

Спорт

В субботу, 2 марта, поединками с участием лидеров — «Динамо» и «Шахтера» — стартовала программа 20-го тура премьер-лиги.

Чемпионат Украины. 20-й тур

«Десна» (Чернигов) — «Динамо» (Киев) — 1:2 (Картушов, 83 — Кендзера, 25, Буяльский, 68). Молодежные составы — 0:8.

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Кадар, 86), Шепелев, Буяльский (Гармаш, 90+2), Цыганков, Шапаренко, Соль (Русин, 45+3).

«Черноморец» (Одесса) — «Шахтер» (Донецк) — 0:1 (Марлос, 76, с пенальти). Молодежные составы — 1:1.

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Малышев, 85), Марлос (Фернандо, 90+3), Патрик (Соломон, 60'), Тайсон, Мораес.

Поскольку расстояние между столицей и Черниговом — всего 140 км динамовцы добирались на игру с «Десной» автобусом. А вот один из лучших бомбардиров команды Беньямин Вербич, который из-за перебора желтых карточек пропускал не только встречу с подопечными Александра Рябоконя, но и не сыграет в первом матче Лиги Европы против «Челси» (7 марта в Лондоне), приехал к месту проведения матча за рулем автомобиля. И не один, а со своей девушкой и датским одноклубником Миккелем Дуэлундом, завершающим реабилитацию после перелома ноги. Об этом словенец сообщил, выставив фото в Instagram.

Зато у «Динамо» вернулся в строй после травмы венгерский защитник Тамаш Кадар, пропустивший оба поединка с «Олимпиакосом» и матч с «Зарей» (в Чернигове легионер вышел на замену на 86-й минуте).

Кстати, встреча на стадионе имени Юрия Гагарина, на котором зимой установили новое табло, стала для «Десны» дебютным домашним противостоянием с «Динамо» в рамках премьер-лиги. Не удивительно, поскольку история встреч соперников насчитывала всего два матча: в 2017-м киевляне на заснеженном поле черниговской арены обыграли хозяев поля в рамках Кубка страны (2:0), а осенью 2018-го разгромили «Десну» на столичном «Олимпийском» в поединке чемпионата страны — 4:0.

На сей раз динамовцы (на левом фланге полузащиты Вербича заменил Буяльский, а в средней линии на поле вышли Сидорчук, Шепелев и Шапаренко) повели в счете в середине первого тайма. После навеса с углового и нескольких отскоков защитник Томаш Кендзера отправил мяч в угол ворот хозяев (если поляк и забивает в нынешнем чемпионате Украины, то только «Десне» — и в Киеве, и в Чернигове).

Отмечу, что забила до перерыва и «Десна», но гол Максима Имерекова рефери справедливо отменил из-за офсайда.

К сожалению для гостевой команды, в самом конце первого тайма травму плеча (похоже, серьезную) получил испанский форвард «Динамо» Фран Соль. Кричавшего от боли нападающего «бело-синих» сразу же заменил Назарий Русин. На игру с «Челси» в Лондон новичок киевлян не полетит.

*Фран Соль покидал поле с помощью одноклубников и врача

После перерыва сражающаяся за попадание в топ-шестерку «Десна» несколько раз «огрызнулась» (отличный шанс забить был у Егора Картушова), но гол Виталия Буяльского на 68-й минуте (после паса Кендзеры) остудил пыл хозяев поля. Однако не окончательно. На 83-й минуте Егор Картушов сумел пробить Дениса Бойко, но большего динамовцы подопечным Рябоконя не позволили. Хотя попытки были.

*В Чернигове «Динамо» поддерживали около 500 болельщиков

Перед визитом в Южную Пальмиру на матч с «Черноморцем» «Шахтер» за 15 млн евро приобрел у бразильского «Гремио» полузащитника Тете (новичок, как и защитник Богдан Бутко, остался в Киеве). «Моряки», в свою очередь, заявили первого в истории проведения чемпионатов Украины легионера из Исландии — арендованного у польской «Термалики» 24-летнего нападающего Арни Вильхамссона, в активе которого один матч в футболке сборной страны.

Подопечные Паулу Фонсеки в 50-м поединке соперников в премьер-лиге с большим трудом довели свою беспроигрышную серию в матчах с «Черноморцем» до 15 встреч (11 побед, четыре ничьи), а заодно отпраздновали 90-й успех во всех турнирах при португальском наставнике. Судьбу встречи решил пенальти, реализованный на 76-й минуте полузащитником «Шахтера» Марлосом.

Отрыв «Шахтера» от «Динамо» за два тура до завершения первого этапа состязаний в премьер-лиге по-прежнему составляет семь очков (календарь матчей второго раунда чемпионата Украины, в котором участников разобьют на две шестерки, обнародуют 5 марта).

0:1 Марлос (76-я мин.)

Положение команд:

1. «Шахтер» — 51 очко (20 матчей);

2. «Динамо» — 44 (20);

3. «Александрия» — 36 (19);

4. «Заря» — 28 (19);

5. «Десна» — 27 (20);

6. «Ворскла» — 27 (19);

7. «Мариуполь» — 27 (19);

8. «Львов» — 23 (19);

9. «Карпаты» — 20 (19);

10. «Олимпик» — 19 (19);

11. «Черноморец» — 15 (20);

12. «Арсенал-Киев» — 8 (19).

В 20-м туре премьер-лиги также сыграют: «Олимпик» — «Арсенал-Киев», «Заря» — «Ворскла», «Карпаты» — «Львов» и «Александрия» — «Мариуполь» (3 марта).

Кстати, в турнире молодежных команд уверенно лидирует киевское «Динамо». Подопечные Юрия Мороза с 50 очками на 5 пунктов опережает идущую второй «Александрию» и на 14 — донецкий «Шахтер».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вице-президент «Карпат» подал в отставку из-за взбудоражившего сеть скандального видео.

Фото ФК «Динамо»

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