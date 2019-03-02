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ДТП с украинцами в России: появились сведения о пострадавших
В МИД Украины подтвердили, что в ДТП под Москвой утром 2 марта пострадали четверо граждан Украины. В настоящее время они госпитализированы, сообщил департамент консульской службы МИД в Twitter.
Также стало известно, что угрозы жизни пострадавших нет.
«Консул Украины в Москве: в результате ДТП под Москвой пострадали четыре гражданина Украины. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет», — говорится в сообщении.
Все пострадавшие обеспечены консульским сопровождением.
Напомним, ДТП произошло под Москвой в районе поселка Курилово утром 2 марта. В пассажирский автобус с украинцами влетела фура. По предварительным данным, пострадали восемь человек.
А 1 марта автобус с украинцами попал в ДТП в Польше.
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