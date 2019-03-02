26.72 / 26.95 30.34 / 30.71
Киев: -1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

ДТП с украинцами в России: появились сведения о пострадавших

16:22 2 марта 2019   250
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В МИД Украины подтвердили, что в ДТП под Москвой утром 2 марта пострадали четверо граждан Украины. В настоящее время они госпитализированы, сообщил департамент консульской службы МИД в Twitter.

Также стало известно, что угрозы жизни пострадавших нет.

«Консул Украины в Москве: в результате ДТП под Москвой пострадали четыре гражданина Украины. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие обеспечены консульским сопровождением.

Напомним, ДТП произошло под Москвой в районе поселка Курилово утром 2 марта. В пассажирский автобус с украинцами влетела фура. По предварительным данным, пострадали восемь человек.

А 1 марта автобус с украинцами попал в ДТП в Польше.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.

Киев
-1

Ветер: 4 м/с  C
Давление: 743 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины