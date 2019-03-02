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В пригороде Одессы – двойное убийство: застрелены пожилая женщина и ее внук
В субботу, 2 марта, в ближнем пригороде Одессы — в селе Крыжановка Лиманского района (граничит с Суворовским районом
Одессы) — обнаружены два трупа. На место ЧП вызвали следственно-оперативную группу полиции.
«Тела погибших были в одном из домов, — сообщил начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин. - Негодяй, которого силами оперативников удалось задержать в считанные часы после совершения преступления, выстрелил пожилой женщине и ее внуку в голову. После этого он забрал банковскую карту и мобильный телефон».
Фото подозреваемого
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
По предварительной информации, 26-летний подозреваемый, которого задержала полиция, ранее уже был судим.
По некоторым сведениям, он был знаком с убитым.
Напомним, в начале года в селе Камышевка Измаильского района нашли мертвыми четверых местных жителей, которых застрелил их гость.
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