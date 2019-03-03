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Украинский супертяж Руденко проиграл немцу поединок за пояс чемпиона Европы: видео боя
Украинский супертяжеловес Андрей Руденко (на фото справа) потерпел четвертое поражение в своей профессиональной карьере. В главном противостоянии вечера бокса на арене Maritim в Магдебурге 35-летний уроженец Днепра в поединке за пояс чемпиона Европы по версии EBU уступил единогласным решением судей непобедимому 26-летнему немецкому боксеру Агиту Кабайелу (19 побед, 13 из них нокаутом).
Руденко (вес 106,7 кг) довольно активно начал 12-раундовый поединок, но, к сожалению, у него были проблемы с точностью ударов. Более того, в шестом раунде немец турецкого происхождения (106,5 кг) нанес нашему спортсмену несколько ударов в голову, после чего пробил по печени: Руденко опустился на колено. Рефери объявил нокдаун, а украинский супертяж едва не отказался от продолжения боя.
В оставшихся раундах более молодой Кабайел (парень полтора года назад побеждал самого Дерека Чисору!) выглядел «свежее», и в итоге рефери из Швейцарии, Черногории и Беларуси отдали ему победу — 116:111, 117:110 и 119:108.
Видео боя Руденко — Кабайел
Напомню, что ранее в 32 проведенных боях Андрей Руденко проиграл всего трижды — австралийцу Лукасу Брауну, британцу Хьюи Фьюри (брат Тайсона Фьюри) и россиянину Александру Поветкину, при этом 20 раз в карьере он отправлял оппонентов в нокаут.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик показал, как готовится к переходу в супертяжелый дивизион.
Фото bild. de
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