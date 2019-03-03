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"Обещали заплатить": в известном кафе ветеранов АТО устроили "сексуальную" провокацию (видео)
Известная сеть Pizza Veterano стала объектом заказной провокации неизвестных. Подробностями в соцсети поделился основатель заведения Леонид Остальцов, опубликовав видео.
По его информации, в пиццерию зашли два разрисованных парня и, заказав напитки, сразу же достали… фаллоимитаторы. При этом они снимали все происходящее на видео.
*Провокаторы
После того как их «попросили на выход», парни сознались, что получили четкие инструкции, что и когда делать, за выполнение которых им пообещали заплатить.
При этом Остальцов подчеркнул, что подобное давление не воспринимает и следующая провокация может закончиться гораздо менее мирно.
«Хочу обратиться к нем, кто нанимал этих балбесов — вы не лучше. Есть вопросы конкретно ко мне? Я открыт для диалога, и не только. Если хотите меня „уцепить“ за что-то, то хотя бы „актеров“ не таких ***вых набирайте», — написал в соцсети ветеран.
Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказывалт о ветеранской пиццерии в публикации «Официантка Pizza Veterano Инна Грищенко («Пума»): «Наш коллектив состоит в основном из фронтовиков»
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