"Обещали заплатить": в известном кафе ветеранов АТО устроили "сексуальную" провокацию (видео)

Происшествия

Известная сеть Pizza Veterano стала объектом заказной провокации неизвестных. Подробностями в соцсети поделился основатель заведения Леонид Остальцов, опубликовав видео.

По его информации, в пиццерию зашли два разрисованных парня и, заказав напитки, сразу же достали… фаллоимитаторы. При этом они снимали все происходящее на видео.

*Провокаторы

После того как их «попросили на выход», парни сознались, что получили четкие инструкции, что и когда делать, за выполнение которых им пообещали заплатить.

При этом Остальцов подчеркнул, что подобное давление не воспринимает и следующая провокация может закончиться гораздо менее мирно.

«Хочу обратиться к нем, кто нанимал этих балбесов — вы не лучше. Есть вопросы конкретно ко мне? Я открыт для диалога, и не только. Если хотите меня „уцепить“ за что-то, то хотя бы „актеров“ не таких ***вых набирайте», — написал в соцсети ветеран.

Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказывалт о ветеранской пиццерии в публикации «Официантка Pizza Veterano Инна Грищенко («Пума»): «Наш коллектив состоит в основном из фронтовиков»

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