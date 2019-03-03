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Фанаты «Шахтера» сожгли в Одессе флаг России: что возмутило ультрас (фото, видео)
Решение ФК «Шахтер» ввести новые правила покупки билетов на выездные матчи команды (только по документам, удостоверяющим личность) вызвало волну протеста у известных своей проукраинской позицией ультрас донецкого клуба.
Во время поединка чемпиона страны в Одессе против «Черноморца» поклонники команды Паулу Фонсеки вывесили баннер: «Сегодня тебя сфоткал клуб, завтра ты в папках РФ спецслужб».
Кроме того, ультрас «Шахтера» прямо на трибунах сожгли флаг Российской Федерации, исполняя при этом гимн Украины.
#ultrasShakhtar— Кроты (@Ultras_Shakhtar) 2 марта 2019 г.
Как хорошо горит российское тряпьё. Флаг российских оккупантов. Гори-гори ясно. pic.twitter.com/phMVUA6ity
Напомню, что ФК «Шахтер» объяснил свое решение желанием предотвратить проявления расизма, ксенофобии, пропаганды тоталитарных идеологий и нетерпимость по любому из признаков с целью борьбы против неуважительного отношения отдельных болельщиков к остальным зрителям. При этом заполнить анкету «активного болельщика» можно на официальном сайте донецкого клуба.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что соцсети взорвал переход защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в российский клуб.
Фото Twitter «Кроты»
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..