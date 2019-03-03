Спорт

Фанаты «Шахтера» сожгли в Одессе флаг России: что возмутило ультрас (фото, видео)

Решение ФК «Шахтер» ввести новые правила покупки билетов на выездные матчи команды (только по документам, удостоверяющим личность) вызвало волну протеста у известных своей проукраинской позицией ультрас донецкого клуба.

Во время поединка чемпиона страны в Одессе против «Черноморца» поклонники команды Паулу Фонсеки вывесили баннер: «Сегодня тебя сфоткал клуб, завтра ты в папках РФ спецслужб».

Кроме того, ультрас «Шахтера» прямо на трибунах сожгли флаг Российской Федерации, исполняя при этом гимн Украины.

Напомню, что ФК «Шахтер» объяснил свое решение желанием предотвратить проявления расизма, ксенофобии, пропаганды тоталитарных идеологий и нетерпимость по любому из признаков с целью борьбы против неуважительного отношения отдельных болельщиков к остальным зрителям. При этом заполнить анкету «активного болельщика» можно на официальном сайте донецкого клуба.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что соцсети взорвал переход защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в российский клуб.

Фото Twitter «Кроты»

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