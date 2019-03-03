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Руководство Одесского СИЗО издевалось над арестантами, вымогая деньги у их родственников (фото)
Руководство Одесского следственного изолятора № 21 систематически требовало взятки у родственников арестантов под видом «смягчения» условий пребывания за решеткой. Заключенных специально удерживали в карцерах и переводили в камеры со «смотрящими», которые, работая на администрацию заведения, угрожали арестантам физической расправой. Об этом сообщили в областном управлении СБУ.
«Оперативники спецслужбы установили и зафиксировали такие факты, — сообщили в управлении. — Например, в карцере удерживали одного из подозреваемых, от которого злоумышленники требовали 2 тысячи долларов. Его родственники должны были перечислить эту сумму на банковскую карточку. Предварительная проверка установила, что только за 2018 на эту карточку было перечислено более 2,3 миллиона гривен».
В ходе проведения санкционированных обысков по месту работы и жительства фигурантов дела правоохранители изъяли банковские карты, мобильные телефоны, тысячу долларов и шестьдесят тысяч гривен, а также документацию, подтверждающую противоправные действия работников пенитенциарной системы.
Двоих злоумышленников задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие, которое осуществляет территориальное управление Государственного бюро расследований.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на взятках в Одесском СИЗО были задержаны врач и инспектор.
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