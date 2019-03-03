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Украинский легкоатлет стал вице-чемпионом Европы, несмотря на травму (фото)
30-летний прыгун в высоту из Херсона Андрей Проценко принес Украине первую медаль продолжающегося в Глазго (Шотландия) чемпионата Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях.
Несмотря на травму ноги (наш спортсмен в паузах между прыжками заметно прихрамывал) украинец, покорив с третьей попытки планку на высоте 226 см, разделил второе место с греком Констадиносом Баниотисом и второй раз в карьере стал вице-чемпионом Европы. «Золото» досталось итальянцу Джанмарко Тамбери, который взял высоту 232 см.
*"Серебряная" попытка Андрея Проценко в Глазго
«К сожалению, я «отбил» пятку, раньше такого никогда не было. Видимо, из-за новых шиповок, да и покрытие немного жесткое. «Серебро»? Вообще-то я рад, потому что ехал бороться за медали, но думал, что для попадания на пьедестал почета нужно будет прыгать как минимум 229 см. Но, как оказалось, и прыжка на 2 метра 26 сантиметров оказалось достаточно для награды.
В 2014-м я уже становился вице-чемпионом Европы в Цюрихе. Если сравнивать две медали, то нынешняя досталась мне сложнее. Хотя и в Цюрихе не все было гладко, ведь одна из высот тогда была тоже взята лишь с третьей попытки", — рассказал Андрей Проценко в комментарии для gathletics.com.ua.
Кстати, в женском финале по прыжкам в высоту 3 марта выступят сразу три украинки — Юлия Левченко (разделила в квалификации первое место с чемпионкой Европы из России Марией Ласицкене), Екатерина Табашник (пятое) и Ирина Геращенко (восьмое).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская биатлонистка Юлия Журавок стала вице-чемпионкой Европы.
Фото Getty Images
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