«Реал» — «Аякс»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 5 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу»" в Мадриде местный «Реал»" и амстердамский «Аякс», завоевавшие на двоих 17 (!) Кубков европейских чемпионов, сыграют ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов (начало — в 22:00). Напомню, что первая встреча соперников на «Йохан Кройфф Арене» завершилась победой «Реала» (2:1).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию матча команд Сантьяго Солари и Эрика тен Хага в столице Испании, за которой вы сможете следить в этой новости.

Судьи из Германии

Работать на поединке в Мадриде УЕФА доверил бригаде арбитров из Германии во главе с 43-летним рефери ФИФА Феликсом Брыхом, при котором ни «Аякс», ни «Реал» в прежние годы не проиграли ни разу.

Правда, если амстердамцев немец судил всего раз (с «Миланом» — 1:1 в 2010-м), то с мадридцами пересекался куда чаще: «Милан» — «Реал» — 1:1 в 2009-м, «Реал» — «Тоттенхэм» — 4:0 в 2011-м, АПОЕЛ — «Реал» — 0:3 в 2012-м, «Реал» — «МЮ» — 1:1 в 2013-м, «Копенгаген» — «Реал» — 0:2 в 2015-м, «Реал» — «Атлетико» — 1:0 в 2015-м, «Ювентус» — «Реал» — 1:4 в 2017-м и «ПСЖ» — «Реал» — 1:2 в 2018-м.

*Немецкий рефери Феликс Брых

Королевскому клубу вспомнили 1931 год

Подопечные Сантьяго Солари, который после окончания сезона, скорее всего, покинет пост главного тренера «Реала», готовятся к еврокубковой дуэли с голландцами не в самом лучшем настроении. В субботу, 2 марта, Королевский клуб на родном «Сантьяго Бернабеу» проиграл матч чемпионата Испании «Барселоне» и уже отстает от каталонцев на 12 очков (и на два пункта — от «Атлетико», у которого матч в запасе).

Кстати, дотошные статистики подметили, что «Реал», проигравший четыре (!) подряд Эль Классико в Ла Лиге, впервые с 1931 года уступает «Барселоне» по числу побед в очных противостояниях (95 против 96 при 51 ничьей).

Что же касается «Аякса», то амстердамцы в чемпионате Нидерландов идут вторыми, на пять очков отставая от ПСВ «Эйндховен» и имея одну игру в запасе. На прошлой неделе подопечные тен Хага разгромили в гостях «Фейеноорд» (3:0) и пробились в финал Кубка Нидерландов.

«Реал» — без капитана

В предстоящей встрече Королевский клуб не сможет рассчитывать на капитана команды Серхио Рамоса, которого дициплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал на два еврокубковых поединка.

Как известно, защитник Королевского клуба получил желтую карточку в первой встрече соперников на поле «Аякса», нарушив правила на Каспере Долберге. В послематчевом интервью Рамос заявил, что намеренно заработал «горчичник», чтобы отбыть одноматчевую дисквалификацию до начала решающих стадий турнира, хотя позже опроверг свои слова.

В УЕФА посчитали, что получение желтой карточки было умышленным и увеличили испанцу срок дисквалификации.

*Защитник мадридцев Серхио Рамос дисквалифицирован УЕФА на два еврокубковых поединка

Семь поражений подряд

Четырехкратный победитель Кубка европейских чемпионов «Аякс» в последнее время крайне неудачно играет именно против «Реала»: семь подряд поражений с общим счетом 3:22!

Последние победы амстердамцев над Королевским клубом датированы далеким уже 1995 годом (1:0 дома и 2:0 на выезде), когда голландцы выиграли Лигу чемпионов.

Стадион «Сантьяго Бернабеу»

Испанско-голландское противостояние примет одна из самых знаменитых спортивных арен мира — стадион «Сантьяго Бернабеу», вмещающий 81 044 болельщика.

Арена, построенная в 1947 году, носит имя президента «Реала» Сантьяго Бернабеу, в годы правления которого клуб выиграл шесть Кубков европейских чемпионов и множество внутренних трофеев.

За годы существования стадион четырежды принимал финалы Кубка чемпионов («Реал» — «Фиорентина» — 2:0 в 1957-м, «Милан» — «Аякс» — 4:1 в 1969-м, «Ноттингем Форест» — «Гамбург» — 1:0 в 1980-м и «Бавария» — «Интер» — 0:2 в 2010-м), а также решающие поединки чемпионатов Европы (Испания — СССР в 1964-м — 2:1) и мира (Италия — ФРГ в 1982-м — 3:1).

*Стадион «Сантьяго Бернабеу» может принять на своих трибунах более 80 тысяч болельщиков

Матч на ТВ

В прямом эфире поединок победителя трех последних розыгрышей Лиги чемпионов «Реала» и «Аякса» 5 марта, начиная с 22:00, покажет телеканал «Футбол 1». А еще раньше, в 21:15, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят последние новости о предстоящем матче, а после финального свистка подведут итоги поединков игрового дня (5 марта также сыграют «Боруссия» и «Тоттенхэм»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Фото Getty Images, ФК «Реал», ФК «Аякс»



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter