Происшествия

В Киеве сгорела СТО с автомобилями: первые фото и видео с места ЧП

В Киеве возник пожар на станции технического обслуживания по улице Новомостицкой, 25 Г (жилой массив Виноградарь).

В результате инцидента полностью сгорело само помещение СТО, а также стоявший в нем джип Toyota Land Cruiser Prado. Еще несколько автомобилей успели вытолкать из опасной территории, сообщили в паблике Киев Оперативный.

Среди людей пострадавших при пожаре нет.

Напомним, во время аналогичного пожара в Киеве, который случился в октябре 2018 года, сгорели сразу несколько дорогих автомобилей. Тогда же огонь уничтожил хостел, расположенный рядом.

Также «ФАКТЫ» писали о смертельном пожаре на Херсонщине, где погибли сразу двое малолетних детей.



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