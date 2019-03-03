На чистом английском: Свитолина обматерила своего бойфренда (видео)

Спорт

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, у которой роман с французским теннисистом Гаэлем Монфисом (на фото), показала, как порой непросто у нее складываются отношения с любимым.

В совместном Instagram спортсменов украинка выложила видео из самолета (судя по всему, пара возвращалась из Дубая, где француз дошел до полуфинала престижного турнира). В ролике Гаэль издевается над Элиной, «обстреливая» ее резинкой от маски для сна.

В ответ Свитолина не сдержалась и, с трудом подбирая выражения, в шутку обматерила своего бойфренда. На чистом английском языке.

«Можете себе представить 16 часов борьбы с этим», — подписала видео Элина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина в стильном наряде призналась в любви к Украине.

Фото Instagram

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