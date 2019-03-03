«Ворскла» шокировала болельщиков еще одним разгромным поражением: видеообзор матча

Спорт

В воскресенье, 3 марта, матчами в Киеве, Львове, Александрии и Запорожье финишировала программа 20-го тура премьер-лиги.

Чемпионат Украины. 20-й тур

«Заря» (Луганск) — «Ворскла» (Полтава) — 3:0 (Силас, 45+1, Громов, 62, Караваев, 77). Молодежные составы — 1:0.

«Александрия» — «Мариуполь» — 1:1 (Банада, 90+1 — Зубков, 14). Молодежные составы — 4:0.

«Карпаты» — ФК «Львов» — 0:1 (Мегремич, 35, в свои ворота). Молодежные составы — 1:1.

«Олимпик» (Донецк) — «Арсенал-Киев» — 0:1 (Вакуленко, 11, с пенальти). На 35-й минуте удален Башлай («Арсенал»). Матч молодежных составов не состоялся из-за снятия резервистов «Олимпика» с соревнований.

«Десна» (Чернигов) — «Динамо» (Киев) — 1:2 (Картушов, 83 — Кендзера, 25, Буяльский, 68). Молодежные составы — 0:8.

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Кадар, 86), Шепелев, Буяльский (Гармаш, 90+2), Цыганков, Шапаренко, Соль (Русин, 45+3).

«Черноморец» (Одесса) — «Шахтер» (Донецк) — 0:1 (Марлос, 76, с пенальти). Молодежные составы — 1:1.

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Малышев, 85), Марлос (Фернандо, 90+3), Патрик (Соломон, 60'), Тайсон, Мораес.

В стартовом туре весенней части чемпионата Украины и «Заря», и «Ворскла» потерпели поражения с разгромным счетом. Подопечные Юрия Вернидуба были биты на «Олимпийском» «Динамо» — 0:5, а команда Василия Сачко дома капитулировала перед «Карпатами» — 0:4. Поэтому очная дуэль соперников в Запорожье имела особый подтекст. Вот только луганские футболисты, которых по решению тренера после фиаско в Киеве оштрафовали на 30 процентов месячной зарплаты (самого Вернидуба тоже), куда быстрее сделали выводы из неудачи. Точные удары бразильца Силаса, Артема Громова и Александра Караваева принесли «Заре» более чем уверенную победу.

Претендующая на первую в истории клуба «бронзу» премьер-лиги «Александрия» после поражения от «Шахтера» встречалась с еще одним представителем Донбасса — «Мариуполем» — и едва не проиграла при своих болельщиках. Пропустив мяч в дебюте, подопечные Владимира Шарана смогли подобрать ключи к воротам 36-летнего голкипера гостей Рустама Худжамова лишь на 91-й минуте, когда точным ударом отличился лучший бомбардир александрийцев Евгений Банада.

Дерби между «Карпатами» и «Львовом» в кои-то веки собрало на стадионе «Украина» достаточно внушительную зрительскую аудиторию — 12 252 зрителя (во втором тайме рефери пришлось дважды останавливать игру из-за пиротехники на трибунах). Судьбу матча, к основному времени которого арбитр добавил девять минут, решил автогол боснийского легионера «Карпат» Ади Мегремича, срезавшего мяч в свои ворота. Подопечные испанца Фабри Гонсалеса лишились даже теоретических шансов попасть на втором этапе в топ-шестерку.

Кстати, по неофициальной информации, 4 марта ФК «Карпаты» официально объявит об отставке вице-президента клуба Олега Смалийчука, засветившегося в скандальном видео.

Автогол Мегремича (35-я мин.)

На столичной динамовской арене сошлись донецкий «Олимпик» и «Арсенал-Киев», которые на втором этапе продолжат борьбу за места с 7 по 12-е. Поединок завершился маленькой сенсацией. Команда Игоря Леонова, больше тайма игравшая в меньшинстве, сумела одолеть подопечных Вячеслава Шевчука. При этом победный мяч забил с пенальти капитан «канониров» Сергей Вакуленко, у которого несколько дней назад родился сын. Отмечу, что в этой встрече в составе «Арсенала-Киев», не выигрывавшего с октября, дебютировал бывший футболист «Динамо» Владислав Калитвинцев.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 51 очко (20 матчей);

2. «Динамо» — 44 (20);

3. «Александрия» — 37 (20);

4. «Заря» — 31 (20);

5. «Мариуполь» — 28 (20);

6. «Десна» — 27 (20);

7. «Ворскла» — 27 (20);

8. «Львов» — 26 (20);

9. «Карпаты» — 20 (20);

10. «Олимпик» — 19 (20);

11. «Черноморец» — 15 (20);

12. «Арсенал-Киев» — 11 (20).

В 21-м туре премьер-лиги сыграют: «Мариуполь» — «Черноморец», «Ворскла» — «Десна», «Львов» — «Заря» (9 марта), «Шахтер» — «Карпаты», «Динамо» — «Арсенал-Киев», «Александрия» — «Олимпик» (10 марта).

Кстати, в турнире молодежных команд уверенно лидирует киевское «Динамо». Подопечные Юрия Мороза с 50 очками на 5 пунктов опережает идущую второй «Александрию» и на 14 — донецкий «Шахтер».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» заплатило за победу над «Десной» травмой испанца Соля.

Фото ФК «Заря»



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