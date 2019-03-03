- 2:25 Обходится пальцами ног: рожденная без рук и коленей женщина готовится к свадьбе
- 1:54 Едва прикрывая грудь: Чехова сразила народ новыми снимками топлес
- 1:31 Скандал с "Евровидением": продажа билетов на конкурс приостановлена
- 0:49 Дело не закрыто, опасность преследования сохраняется, — архиепископ Климент
- 0:20 Закурить не найдется: под Одессой задержали авто с контрабандными сигаретами на четыре миллиона
- 23:54 Худышка к лету: Супрун рассказала украинкам, как правильно сбросить вес перед отпуском
- 23:22 Украинская красавица стала вице-чемпионкой Европы по легкой атлетике
- 23:16 Позывной «Ветерок»: что известно о бывшей террористке Дрюк, перешедшей на сторону Украины
- 23:15 Задержан с двумя котами: в Италии арестовали босса могущественной мафиозной группировки
- 23:04 В Киеве жестоко обманули несколько десятков человек, собравшихся на проплаченный митинг
Состав преступления не обнаружен: оккупанты отпустили архиепископа Климента
В оккупированном Крыму архиепископа Симферопольского и Крымского (ПЦУ) Климента отпустили из Киевского райотдела полиции Симферополя без составления протокола. Об этом написал адвокат Николай Полозов в Twitter.
«Архиепископа Климента отпустили без составления протокола. Он на свободе!» — написал Полозов.
Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова подтвердила, что архиепископ ПЦУ в Крыму отпущен и теперь сможет посетить политзаключенного Павла Гриба.
Сам же архиепископ Симферопольский и Крымский Климент свое задержание расценивает как попытку оккупантов окончательно уничтожить Православную церковь Украины в Крыму. Об этом владыка рассказал по телефону из отделения полиции в Симферополе в прямом эфире Еспресо.TV.
«Я считаю, что это нарочно было сделано для того, чтобы сорвать поездку в Ростов на суд к Павлу Грибу. Значит, что-то, наверное, там происходит такое, что желательно не озвучивать. А мог бы его причастить и исповедать и пообщаться с ним с глазу на глаз. Это одна составляющая. А вторая — мне кажется, что это спланированная акция по уничтожению церкви Киевского патриархата в Крыму и вытеснения меня с полуострова. Две недели назад была попытка захвата помещения, а сейчас ситуация переходит в другое русло», — констатировал архиепископ Климент.
Как писали «ФАКТЫ», архиепископ Симферопольский и Крымский Климент должен был 3 марта выехать в Ростов-на-Дону на встречу с политзаключенным Павлом Грибом. Его задержали прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя и отвезли в Центральный райотдел полиции.
Владыка рассказал СМИ, что его задержали, чтобы допросить по делу об ограблении церкви в Симферополе, где он служит. Позднее архиепископа перевезли в Киевский райотдел полиции в Симферополе для опроса по новому заявлению — о том, что он якобы «нецензурно ругался» на рынке центрального вокзала Симферополя. В отношении него собирались составить протокол о «мелком хулиганстве».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..