Состав преступления не обнаружен: оккупанты отпустили архиепископа Климента

Политика

В оккупированном Крыму архиепископа Симферопольского и Крымского (ПЦУ) Климента отпустили из Киевского райотдела полиции Симферополя без составления протокола. Об этом написал адвокат Николай Полозов в Twitter.

«Архиепископа Климента отпустили без составления протокола. Он на свободе!» — написал Полозов.

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова подтвердила, что архиепископ ПЦУ в Крыму отпущен и теперь сможет посетить политзаключенного Павла Гриба.

Сам же архиепископ Симферопольский и Крымский Климент свое задержание расценивает как попытку оккупантов окончательно уничтожить Православную церковь Украины в Крыму. Об этом владыка рассказал по телефону из отделения полиции в Симферополе в прямом эфире Еспресо.TV.

«Я считаю, что это нарочно было сделано для того, чтобы сорвать поездку в Ростов на суд к Павлу Грибу. Значит, что-то, наверное, там происходит такое, что желательно не озвучивать. А мог бы его причастить и исповедать и пообщаться с ним с глазу на глаз. Это одна составляющая. А вторая — мне кажется, что это спланированная акция по уничтожению церкви Киевского патриархата в Крыму и вытеснения меня с полуострова. Две недели назад была попытка захвата помещения, а сейчас ситуация переходит в другое русло», — констатировал архиепископ Климент.

Как писали «ФАКТЫ», архиепископ Симферопольский и Крымский Климент должен был 3 марта выехать в Ростов-на-Дону на встречу с политзаключенным Павлом Грибом. Его задержали прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя и отвезли в Центральный райотдел полиции.

Владыка рассказал СМИ, что его задержали, чтобы допросить по делу об ограблении церкви в Симферополе, где он служит. Позднее архиепископа перевезли в Киевский райотдел полиции в Симферополе для опроса по новому заявлению — о том, что он якобы «нецензурно ругался» на рынке центрального вокзала Симферополя. В отношении него собирались составить протокол о «мелком хулиганстве».

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