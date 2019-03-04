Спорт

С лезвием в руках: турецкий футболист резал соперников прямо во время матча (фото, видео)

Беспрецедентный случай произошел во время поединка третьего по силе турецкого дивизиона между «Амедспором» и «Сакарьяспором» (1:1). Об этом матче вряд ли кто-то узнал, если бы не лучший бомбардир команды хозяев поля Мансур Чалар (на фото).

33-летний футболист незаметно пронес на поле острое лезвие. Спрятав его в руке и совершив приветственное рукопожатие, Чалар стал нападать на соперников. Некоторые из игроков «Сакарьяспора» даже не сразу понимали, что происходит.

Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, Sakaryaspor maçına elinde gizlediği jiletle çıktı ve rakip takım futbolcularını yaraladı@TFF_Orgpic.twitter.com/QHhal7r14n — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 марта 2019 г.

После игры руководство «Амедспора» опубликовало в Twitter заявление: «Когда вы не смогли выиграть матч, вы начали поливать грязью нашего игрока Мансура Чалара. Мансур — гордость нашего клуба».

Однако футболисты «Сакарьяспора» по горячи следам привели доказательства, что клеветой там и не пахнет.

«Этот ублюдок должен получить пожизненный бан», «Его нужно не просто дисквалифицировать, а депортировать из страны», — пишут фанаты в соцсетях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-звезда «Барселоны» сломал нос известному певцу, а извиняться пришел с пистолетом.

Фото Twitter

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