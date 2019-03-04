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Спорт

С лезвием в руках: турецкий футболист резал соперников прямо во время матча (фото, видео)

10:21 4 марта 2019   587
Мансур Чалар
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Беспрецедентный случай произошел во время поединка третьего по силе турецкого дивизиона между «Амедспором» и «Сакарьяспором» (1:1). Об этом матче вряд ли кто-то узнал, если бы не лучший бомбардир команды хозяев поля Мансур Чалар (на фото).

33-летний футболист незаметно пронес на поле острое лезвие. Спрятав его в руке и совершив приветственное рукопожатие, Чалар стал нападать на соперников. Некоторые из игроков «Сакарьяспора» даже не сразу понимали, что происходит.

После игры руководство «Амедспора» опубликовало в Twitter заявление: «Когда вы не смогли выиграть матч, вы начали поливать грязью нашего игрока Мансура Чалара. Мансур — гордость нашего клуба».

Однако футболисты «Сакарьяспора» по горячи следам привели доказательства, что клеветой там и не пахнет.

«Этот ублюдок должен получить пожизненный бан», «Его нужно не просто дисквалифицировать, а депортировать из страны», — пишут фанаты в соцсетях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-звезда «Барселоны» сломал нос известному певцу, а извиняться пришел с пистолетом.

Фото Twitter

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