«Челси» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 7 марта, киевское «Динамо» на 41-тысячном стадионе «Стэмфорд Бридж» сыграет первый поединок 1/8 финала Лиги Европы против английского «Челси».

Корреспондент «ФАКТОВ» проведет из Лондона онлайн-трансляцию встречи, за которой вы сможете следить в этой новости.

Фран Соль будет прооперирован

Похоже, испанский новичок «Динамо» Фран Соль, получивший травму плеча в поединке с «Десной», выбыл из строя надолго.

«Худшие прогнозы подтвердились — мне придется перенести операцию из-за травмы плеча… Я не могу быть более грустным после того прекрасного момента, когда я жил жизнью „Динамо“. Но таковы дела… Заранее благодарю вас за слова поддержки», — написал Фран Соль в Instagram.

2 марта. «Десна» — «Динамо». Партнеры по команде и доктор помогают Франу Солю покинуть поле

Соперники в чемпионатах Англии и Украины

В очередном туре английской премьер-лиги команда Маурицио Сарри (со скандальным голкипером Кепой Аррисабалагой в стартовом составе) обыграла в гостях «Фулхэм» — 2:1 (Игуаин, 20, Жоржиньо, 31 — Сандерс, 27) и с 56 очками и одной игрой в запасе занимает в турнирной таблице шестую позицию (один пункт отставания от «Арсенала» и два — от «МЮ»).

В свою очередь, динамовцы в рамках 20-го тура чемпионата Украины одолели в Чернигове «Десну» — 2:1 (Кендезера, 25, Буяльский, 68 — Картушов, 83), по-прежнему отставая на семь очков от «Шахтера».

К сожалению, в игре в Лондоне наставник «бело-синих» Александр Хацкевич не сможет рассчитывать не только на дисквалифицированного лучшего бомбардира команды в еврокубковом сезоне (5 мячей) Беньямина Вербича, но и на «сломавшегося» испанского форварда Франа Соля.

*В матче с «Десной» польский защитник «Динамо» Томаш Кендзера отметился голом и результативной передачей

Дисциплинарная ситуация

Перед встречей в Лондоне угроза дисквалификации из-за перебора желтых карточек нависла над полузащитником «Челси» Россом Баркли, а также над киевскими динамовцами Виталием Буяльским, Денисом Гармашем и Томашем Кендзерой.

*Полузащитник англичан Росс Баркли рискует пропустить ответную встречу соперников в Киеве из-за перебора желтых карточек

Стадион «Стэмфорд Бридж»

Домашняя арена «Челси», способная принять на своих трибунах 41 841 болельщика, девятая по вместимости в Англии и третья в Лондоне (после «Эмирейтс» и «Уэмбли»).

Официальное открытие стадиона состоялось 28 апреля 1877 года. Однако в течение первых 28 лет он использовался Лондонским спортивным клубом исключительно для проведения легкоатлетических соревнований. И лишь в 1905 году на арену переехал «Челси» (хотя изначально спортсооружение предлагали «Фулхэму»).

Свой нынешний вид «Стэмфорд Бридж» приобрел после реконструкции, длившейся с 1973 по 2001 год.

Кстати, на территории арены расположен спортивно-деловой комплекс «Челси Вилладж», который состоит из двух четырехзвездочных гостиниц, пяти ресторанов, конференц-залов, банкетных залов, ночного клуба, подземной автостоянки, спортивного клуба и бизнес-центра.

*Стадион «Стэмфорд Бридж»

Состав «Челси» дороже на… 800 млн евро

Авторитетный портал transfermarkt. de оценивает общую стоимость футболистов «Челси» в 10 (!) с лишним раз больше, чем игроков «Динамо» (886,75 млн евро млн евро против 83,0 млн).

Самые дорогие исполнители лондонской команды — бельгиец Эден Азар (150 млн евро), француз Н’Голо Канте (100), родившийся в Бразилии итальянец Жоржиньо (65), испанец Кепа Аррисабалага (55), а также экс-игрок «Шахтера» бразилец Виллиан и аргентинец Гонсало Игуаин (по 50).

Более того, в составе команды Маурицио Сарри — 22 игрока, чья трансферная стоимость оценивается в 10 и больше миллионов евро.

Что же касается «Динамо», то дороже всех в составе киевлян стоят Виктор Цыганков (10 млн евро), испанский новобранец Фран Соль (6 млн), словенец Беньямин Вербич (5,5 млн), а также бразильцы Сидклей и Че Че (по 5 млн).

*Трансферная стоимость бельгийца Эдена Азара — 150 млн евро

День в истории

Ранее из 372 сыгранных поединков в еврокубках динамовцы лишь один проводили 7 марта. В этот день в 1973 году «бело-синие» в первой встрече ¼ финала Кубка европейских чемпионов сыграли в… Одессе вничью с мадридским «Реалом» — 0:0.

«Динамо» в Англии: неутешительная статистика

Начиная с 1982 года, «Динамо» провело в Англии 14 еврокубковых встреч и… ни разу не увезло домой победу: три ничьи и 11 поражений (разница мячей — 5:21). Кроме «Челси» (1:2 в 2015-м), киевляне также противостояли «Астон Вилле» — 0:2 в 1982-м, «Ньюкаслу» — 0:2 в 1997-м и 1:2 в 2002-м, «Арсеналу» — 1:1 в 1998-м и 0:1 в 2003-м и 2008-м, «Манчестер Юнайтед» — 0:1 в 2000-м и 0:4 в 2007-м, «Ливерпулю» — 0:1 в 2001-м, «Манчестер Сити» — 0:1 в 2011-м и 0:0 в 2016-м, «Сток Сити» — 1:1 в 2011-м, а также «Эвертону» — 1:2 в 2015-м.

Видеообзор матча «Астон Вилла» — «Динамо» — 2:0 (17 марта 1982 года)

«Челси» против украинских команд

Лондонцы лишь в двух сезонах пересекались с украинскими клубами в еврокубках (оба раза на групповой стадии Лиги чемпионов). В 2012 году «аристократы» уступили «Шахтеру» в Донецке — 1:2 и одолели горняков дома — 3:2. А в 2015-м «Челси» сыграл вничью с «Динамо» в Киеве — 0:0 и обыграл киевлян на «Стэмфорд Бридж» — 2:1.

Любопытно, что украинские футболисты лондонскому гранду еще не забивали — только легионеры. В составе «Динамо» голом отметился австриец Александар Драгович, а за «Шахтер» забивали только бразильцы — Виллиан (дважды), Тейшейра и Фернандиньо.

Кстати, именно гол перебравшегося в Англию Виллиана (шикарным ударом со штрафного) принес «Челси» домашнюю победу над «Динамо».

Отмечу, что, кроме Виллиана, в 2015-м на «Стэмфорд Бридж» из нынешнего состава «аристократов» против «Динамо» играл только испанский защитник Сесар Аспиликуэта (Эден Азар, Рубен Лофтус-Чик и Гари Кэхилл находились в запасе). У киевлян тогда сражались Сергей Сидорчук и Виьталий Буяльский, а Денис Гармаш находился в резерве.

*Бразилец Виллиан забивал «Челси» в составе «Шахтера», а в футболке лондонского гранда поражал ворота «Динамо»

Билеты для болельщиков «Динамо»

Футбольный клуб «Челси» выделил для болельщиков «Динамо» билеты на гостевой сектор стадиона «Стэмфорд Бридж». Стоимость билета на игру — 25 фунтов стерлингов (около 895 гривен).

Еще на прошлой неделе лондонский клуб передал билеты в Киев, где они поступили в продажу в офисе фан-клуба «Динамо» (не более трех в одни руки). Также билеты для болельщиков «бело-синих» будут продаваться непосредственно в Лондоне накануне поединка.

Погода в Лондоне

В день игры синоптики обещают в городе на Темзе 7—10 градусов тепла. Правда, 7 марта днем в Лондоне прогнозируют мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть поединок Лиги Европы «Челси» — «Динамо».

Фото Getty Images, ФК «Динамо», ФК «Челси»



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter