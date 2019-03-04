По-старому или по-новому: сколько теперь платить за газ

Деньги

Скандал вокруг изменения нормы потребления природного газа для населения получил новый поворот. Правительство было вынуждено принять очередное, уже второе с начала года, постановление, снижающее нормы потребления газа для населения. Однако люди до сих пор не понимают, сколько им платить. Тем более что газовые компании продолжают присылать потребителям завышенные в три раза счета и оспаривать правительственные постановления в судах. «ФАКТЫ» разбирались, что же происходит.

Напомним, что скандал разгорелся в начале 2019 года, когда миллионы украинцев получили от региональных газовых компаний счета за декабрь 2018-го, суммы в которых оказались втрое больше, чем месяцем ранее.

Проблема возникла в связи с тем, что еще в прошлом году несколько областных газовых компаний обратились в суд с требованием обжаловать правительственное постановление № 203 от 23 марта 2016 года, снизившее нормы потребления газа для домохозяйств, не оборудованных газовыми счетчиками. И после прохождения нескольких инстанций Верховный суд Украины таки удовлетворил их иск и признал данное постановление Кабмина недействительным из-за нарушения процедуры подготовки и принятия документа.

Ссылаясь на такое судебное решение, поставщики выставили населению счета за декабрь 2018 года по нормам, установленным еще в 1996 году, которые оказались в 2,97 раза выше отмененных. Таким образом, при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения людей вынуждали платить за 9,8 куб. м газа в месяц на каждого зарегистрированного в квартире человека, что составляет 83,78 грн, исходя из нынешнего тарифа 8,55 грн за кубометр. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газовой колонки для подогрева воды необходимо было оплачивать ежемесячно 18,3 куб. м на человека, это 156,47 грн. А если есть газовая плита и колонка — 23,6 куб. м на человека, это 201,78 грн. То есть для семьи из трех человек, проживающих в многоэтажке, счет за газ неожиданно увеличился (в зависимости от наличия или отсутствия централизованного горячего водоснабжения) на 168 грн, на 311 грн и на 402 грн соответственно.

Естественно, что столь резкое повышение расходов на газ вызвало широкий общественный резонанс. Люди стали требовать от правительства вмешаться в ситуацию. В результате 30 января на заседании Кабмина было принято новое постановление о снижении норм потребления газа.

«Мы вернемся к норме, когда было 3,3 кубометра газа на человека в месяц. Даже снизим эту норму до 3,29 кубометра. Таким образом, люди будут платить справедливую цену, а не завышенную. Оплачивать справедливый объем, а не завышенный», — заявил тогда на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Однако, похоже, правительство сделало ту же ошибку, из-за которой газовым компаниям удалось выиграть суд. Процедура подготовки, обсуждения и принятия нового постановления вновь не была соблюдена. Результат не заставил себя ждать.

После снижения Кабинетом министров норм потребления газа в Украине до 3,29 кубометра на человека представители газопоставляющих компаний заявили о том, что утвердили с органами власти некий свой проект постановления, который предусматривает повышение норм потребления газа в среднем до 7,24 кубометра на человека.

«Есть проект постановления, утвержденный всеми органами исполнительной власти и Антимонопольным комитетом. Документ прошел согласование Государственной регуляторной службы, поэтому есть очевидные основания исправить ситуацию с принятыми Кабмином новыми нормами потребления», — заявил глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов.

По его словам, в постановлении, предлагаемом газовыми компаниями, например, по домохозяйству с установленной газовой плитой, предусмотрены нормы потребления в зависимости от сезона.

«На неотопительный сезон предлагается норма потребления 5,8 кубометра на человека, а на время отопительного сезона — 8,8 кубометра. При этом среднее значение — 7,24 кубометра на человека», — разъяснил Денис Сенектутов.

Причем газовщики не ограничились только предложением своих норм потребления. Уже 21 февраля 2019 года в Окружном административном суде Киева было открыто новое производство по иску об отмене постановления Кабмина от 30 января 2019 года о снижении норм потребления газа.

При этом истец, которым выступила компания «Кременчуггаз», подал в суд заявление об обеспечении иска путем остановки действия оспариваемого постановления. И суд заявление удовлетворил. Юридически это означает, что до окончания рассмотрения дела по существу постановление правительства еще не отменено, но насчитывать по нему плату за газ нельзя. Кроме того, юристы считают, что у газовщиков есть все шансы выиграть суд, так как правительство вновь не выполнило все необходимые процедуры до принятия документа.

Однако и правительство не прекратило борьбу с газовщиками. 27 февраля 2019 года Кабинет министров обнародовал проект очередного постановления о снижении нормы потребления газа при отсутствии счетчика с 3,29 куба до 3,28 куба на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением. Таким образом правительство пытается исправить свое предыдущее, оспариваемое в суде, постановление, но уже с соблюдением всех процессуальных норм по подготовке и утверждению таких документов. Окончательное утверждение нового постановления запланировано на одно из ближайших заседаний Кабмина.

Но у людей возникает естественный вопрос: по каким нормам платить сейчас? Ведь используя судебную коллизию, газовые компании вполне могут вновь выставить миллионам украинцев счета по старым нормам, втрое превышающим утвержденные Кабмином.

Отвечая на этот вопрос, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что платить людям нужно по тем нормам, которые установлены Кабинетом министров. При этом он отметил, что на следующем заседании правительство рассмотрит комплекс мер по урегулированию данной ситуации, в том числе и по ускорению установки бесплатных газовых счетчиков в каждой квартире. Причем расходы на установку приборов учета, в конечном счете предлагается возложить на поставщиков газа.

«Механизм предлагается следующий: обязать „Нафтогаз“ и предусмотреть в финансовом плане средства на установку счетчиков. А потом „Нафтогаз“ взыщет средства не с населения, а с тех, кто уже получил средства на это от населения, то есть с облгазов», — заявил Андрей Рева.

Однако большинство экспертов считают, что противостояние между государством и газовыми компаниями может продлиться еще долго.

«Сложившиеся обстоятельства однозначно и недвусмысленно указывают, что до разрешения внутреннего газового конфликта еще далеко, и схватка между правительством и поставщиками газа непременно продолжится», — написал в своей авторской колонке на портале Finance.ua доцент кафедры финансов Национального университета судостроения, магистр государственного управления Андрей Зинченко.

Более того, по его мнению, когда газовые бизнесмены исчерпают возможности обжаловать формальную сторону процесса принятия постановлений Кабмина, они с высокой долей вероятности перейдут в наступление на устанавливаемые нормы.

«Нормы, установленные правительством, в сегодняшнем виде не имеют под собой конкретной методики расчетов, а вот газовщики уже озвучили в предыдущих судебных заседаниях некие, хоть как-то обоснованные расчеты. С другой стороны, не нарушают ли действующие законы сами газовщики, особенно в части обеспечения потребителей счетчиками, вполне возможно, предстоит узнать уже профильным государственным органам», — подытожил эксперт.

Многие специалисты утверждают, что решить проблему отсутствия газовых счетчиков в квартирах не так-то просто. И принятое правительством решение о передаче этих обязанностей «Нафтогазу», возможно, только не упростит, но и усложнит ситуацию. Ведь существуют чисто технические особенности, которые прекрасно знают специалисты, непосредственно занимающиеся установкой газовых счетчиков.

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