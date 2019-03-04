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Институт анализа и прогнозирования: в президентской гонке лидируют Зеленский и Тимошенко
Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко занимают первые строки электоральных симпатий украинцев. Такие данные социологического исследования 4 марта опубликовал Институт анализа и прогнозирования.
Так, если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, за Владимира Зеленского отдали бы свои голоса 19,5% украинцев, что составляет 25,2% среди тех, кто определился и примет участие в выборах, за Юлию Тимошенко — 13,9%, что составляет 17,9% среди тех, кто определился и примет участие в выборах. За президента Петра Порошенко готовы проголосовать 11,9% опрошенных, что составляет 15,4% среди тех, кто определился и примет участие в выборах. За ним следует Юрий Бойко с результатом 10,7%, что составляет 13,8% среди тех, кто определился и будет голосовать.
Социсследование провел Институт анализа и прогнозирования совместно с Аналитической группой «Социопрогноз» при поддержке Киевского пресс-клуба с 18 по 27 февраля 2019 года во всех областях Украины (исключая временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, АР Крым). Всего опрошены 2022 респондента. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента «с глазу на глаз». Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!