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Биатлон в Эстерсунде: где смотреть смешанную эстафету на чемпионате мира
В четверг, 7 марта, в шведском Эстерсунде (на фото) третий раз в 61-летней истории проведения соревнований стартует чемпионат мира по биатлону. Ранее этот 50-тысячный город в центральной части страны принимал главные старты сезона в 1970-м и 2008 годах.
Состязания, которые продлятся в самом северном из биатлонных центров мира (меньше 100 км до Полярного круга) до 17 марта, откроет классическая смешанная эстафета. Украину в стартовой гонке (два этапа по 6 км и столько же — по 7,5 км) среди 26 команд представят Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.
Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Эстерсунд (Швеция)
7 марта (четверг)
Cмешанная эстафета 17:15 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»
Онлайн-видеотрансляцию смешанной эстафеты, начиная с 17:00, смотрите по этой ссылке.
В пятницу, 8 марта, в Эстерсунде запланирована спринтерская гонка у женщин.
Программа мирового первенства также включает в себя: мужской спринт, гонки преследования, одиночную смешанную эстафету, классические эстафеты, индивидуальные гонки и масс-старты.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины по биатлону обнародовала состав на чемпионат мира.
Фото IBU
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