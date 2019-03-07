Спорт

Биатлон в Эстерсунде: где смотреть смешанную эстафету на чемпионате мира

В четверг, 7 марта, в шведском Эстерсунде (на фото) третий раз в 61-летней истории проведения соревнований стартует чемпионат мира по биатлону. Ранее этот 50-тысячный город в центральной части страны принимал главные старты сезона в 1970-м и 2008 годах.

Состязания, которые продлятся в самом северном из биатлонных центров мира (меньше 100 км до Полярного круга) до 17 марта, откроет классическая смешанная эстафета. Украину в стартовой гонке (два этапа по 6 км и столько же — по 7,5 км) среди 26 команд представят Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Эстерсунд (Швеция)



7 марта (четверг)

Cмешанная эстафета 17:15 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»

Онлайн-видеотрансляцию смешанной эстафеты, начиная с 17:00, смотрите по этой ссылке.



В пятницу, 8 марта, в Эстерсунде запланирована спринтерская гонка у женщин.

Программа мирового первенства также включает в себя: мужской спринт, гонки преследования, одиночную смешанную эстафету, классические эстафеты, индивидуальные гонки и масс-старты.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины по биатлону обнародовала состав на чемпионат мира.

Фото IBU



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