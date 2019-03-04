Из скандально известного интерната в Одессе сбежали дети (фото)

Происшествия

В понедельник, 4 марта, стало известно, что из городского центра социально-психологической реабилитации детей, расположенного на улице Героев Крут, сбежали трое мальчиков. Ранее общественный руководитель организации «Защита прав детей», Зоя Мельник обвинила руководство Центра социально-психологической реабилитации детей (ЦСПРД) в ограничении прав и свобод подопечных им лиц.

«Киевским отделом полиции Одессы разыскиваются 13-летний Ильчук Владислав, 11-летний Беженар Сергей и 10-летний Ковалев Григорий, которые сегодня самовольно оставили детское учреждение и пока их местонахождение неизвестно, — говорится в официальном сообщении полиции.

— Приметы Ильчука Владислава: рост 156 см, глаза серые, волосы русые, худощавого телосложения. Был одет кофту черного цвета с изображением льва, обут в белые кроссовки.

Приметы Беженара Сергея: рост 140 см, волосы, глаза карие, худощавого телосложения. Был одет в спортивный костюм черного цвета, кроссовки разноцветные.

Приметы Ковалева Григория: рост 140 см, волосы русые, глаза карие, худощавого телосложения. Был одет в черную кофту с синими полосами, ботинки черного цвета".

Что ж, как ни печально, но это ЧП — дополнительная иллюстрация к статистике, приведенной начальником отдела ювенальной превенции регионального главка Нацполиции Виталия Капуляка. Накануне он сообщил журналистам, что в минувшем году из детских учреждений региона совершили побеги 62 детей. Из них 23 сбегали (некоторые — по нескольку раз) из названного городского центра социально-психологической реабилитации.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как живут малыши в Харьковском областном доме ребенка и почему на Волыни разгорелся скандал с издевательствами над детьми в приюте.

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