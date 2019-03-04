Задержание руководства «Спецтехноэкспорт»: в чем подозревают чиновников

Происшествия

Антикоррупционные прокуроры объяснили, в чем конкретно подозревают задержанного 4 марта директора «Спецтехноэкспорта» Владислава Бельбаса. Руководителя компании считают предположительно причастным к организации преступной схемы растраты средств. Ущерб «Спецтехноэкспорту» от этой схемы оценивается в 55,5 млн гривен.

На предприятии уточнили, что расследование велось правоохранительными органами с 2017 года. Дело касается одного из экспортных контрактов компании в 2009—2016 годах. В этот период, а конкретно с 2014 года, Бельбас занимал должность замдиректора «Спецтехноэкспорта».

Подозреваемыми по делу стали еще четверо нынешних и бывших высокопоставленных сотрудников предприятия, включая экс-директора. Им инкриминируют служебный подлог, умышленный сговор, использование служебного положения с целью растраты имущества. В Уголовном кодексе эти действия подпадают под четыре статьи (части 2, 3 статьи 27, части 2 ст. 28, ч. 5 191, ч.1 ст. 366 УК Украины).

Как рассказали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, следователи считают, что бывший директор привлек своих заместителей, директора департамента и заведующего сектором предприятия и организовал преступную схему растраты средств «Завода 410 ГА». Полагают, что на этапе выполнения контракта между заводом и Министерством обороны Индии к процессу привлекли компанию-посредника из ОАЭ. Ей были переведены 2,2 млн долларов, но посредник никаких услуг не предоставил. В итоге государство и завод понесли ущерб на сумму-эквивалент 55,5 млн гривен.

Бывший и нынешний директоры «Спецтехноэкспорта» задержаны. Прокуроры будут настаивать на содержании подозреваемых под стражей.

Напомним, ранее было подсчитано, что в оборонной сфере несколько компаний, уклоняясь от налогов, нанесли государству ущерб на 22 миллиона гривен.

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