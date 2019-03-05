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В Греции по запросу Украины задержан россиянин из базы «Миротворца»: что об этом известно
В Греции ждут запроса от Украины на экстрадицию российского гражданина Евгения Калинина, два года разыскиваемого украинскими правоохранителями и наконец задержанного 28 февраля в Афинах.
Российский гражданин есть в базе «Миротворца», а в Украине Калинина подозревают в уклонении от налогов, в служебном подлоге и создании преступной организации.
Полиция Одесской области объявила Калинина в розыск в 2017 году. Было получено разрешение суда на принудительный привод разыскиваемого, если он появится в Украине. 28 февраля 2019 года россиянина задержали в Греции, куда он приехал в командировку. Калинин останется под стражей, пока из Украины не поступит официальный запрос на экстрадицию.
О Калинине известно, что он до 2011 года был вице-президентом компании «ТНК-ВР Коммерс», входящей в структуру «ТНК-Украина». В 2011—2013 годах Калинин руководил Одесским нефтеперерабатывающим заводом. В 2013 году встал во главе нефтяного холдинга «ВЕТЭК», принадлежавшего Сергею Курченко.
После бегства Виктора Януковича в 2014 году из Украины выехали и ближайшие соратники экс-президента, включая Курченко. Тем временем в Украине продолжается расследование «схем Курченко» о махинациях на рынке нефтепродуктов.
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