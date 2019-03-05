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Спорт

Не футболом единым: Месси продемонстрировал еще один трюк с мячом и бутылкой (видео)

9:27 5 марта 2019   189
Лионель Месси
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси, который в 34 поединках сезона забил 33 мяча и отдал 18 результативных передач, продолжает демонстрировать свою гениальность, в том числе и вне футбольного поля. Аргентинец, заставивший недавно пользователей сети совершать попытки повторить его трюк с футбольным мячом и бутылкой, поразил поклонников «работой с мячом» в настольном теннисе.

Месси опубликовал в Instagram короткое видео со съемок рекламного ролика для Pepsi, в котором он пытается сбить с горлышка стоящей на теннисном столе бутылки с напитком мячик для пинг-понга. Чтобы исполнить трюк, знаменитому футболисту хватило двух попыток.

«Продолжаем веселиться с Pepsi», — написал Лионель в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси оформил 50-й хет-трик в карьере.

Фото Instagram

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