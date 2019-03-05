Доллар и евро будут дешеветь: чем это вызвано

Деньги

Весна на валютном рынке стартовала со снижения курса доллара, который по-прежнему стоит менее 27 гривен. На 5 марта Нацбанк определил курс на уровне 26,83 грн за доллар. Таким образом, с января 2019 года доллар подешевел на 1 гривню 32 копейки. А за прошедшую неделю гривня по официальному курсу подорожала еще на 10 копеек.

— За прошлую неделю, с 25 февраля, доллар умеренно подешевел на всех сегментах валютного рынка на 0,3−0,5 процента, — рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, официальный курс опустился с 27,02 грн до 26,86 грн (минус 0,6 процента). Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», изменились за это же время с 26,900−26,930 грн до 26,810−26,835 грн (минус 0,0—0,4 процента). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках снизились с 26,86−27,09 грн до 26,72−26,95 грн (минус 0,5 процента). Доллар достаточно устойчиво снижается к гривне с середины февраля, и такая динамика, по всей видимости, продолжится.

Основной фактор предложения валюты на рынке — продажи населения. Как правило, в канун праздников люди чаще продают доллары и евро, так как собираются потратиться на подарки и продукты. И этот эффект мы уже наблюдаем перед 8 Марта. Поэтому на текущей неделе доллар будет и дальше дешеветь: на межбанке доллар может торговаться около 26,7 грн, а наличный доллар в банках — 26,6−26,8 грн.

— На межбанке 4 марта валютная торговля сразу открылась удешевлением доллара на 4 копейки, — сообщил начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко. — После того, как на торги вышел Нацбанк, котировки чуть опустились к 26,82−26,83 грн за доллар, а затем сдвинулись к 26,80−26,81 грн. По наблюдениям казначеев, Нацбанк очень активно приобретал валюту по 26,80−26,81 грн и пополнил свои резервы на 15 млн долларов. Вместе с регулятором валюту покупали иностранцы и импортеры, но на курс это существенного влияния не оказало.

Снижение курса доллара более всего заметно на ценниках обменных пунктов и в кассах банков. Так, 5 марта средний курсовой диапазон на продаже доллара зафиксировался на отметке 26,82−26,86 грн. Банкиры отмечают, что уже с прошлой недели (1 марта) люди практически не покупают доллары, а все больше продают.

Евро также дешевеет, и за неделю потерял в цене почти 30 копеек. На 5 марта Нацбанк установил курс евро на уровне 30,41 грн. Стоит отметить, что с 4 марта, евро подешевел на 16 копеек. В обменных пунктах цены в среднем просели на 12—17 коп.: покупка — по 30,40−30,46 грн, продажа — по 30,60—30,64 грн. По мнению аналитиков, удешевление евро проходит под воздействием мирового тренда.

— В понедельник, 4 марта, на ведущих мировых биржах котировки пары доллар—евро двигались в рамках 1,1409−1,1329 доллара за евро, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик «Альпари» Владислав Антонов. — Сначала торги в Азии отметили рост по евро, но к открытию бирж в Европе покупатели евро растеряли все заработанные очки. Сейчас курс зафиксировался на отметке в 1,1365 доллара за евро.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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