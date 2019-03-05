Помогает экономить заряд: в Facebook Messenger появилась новая функция

Наука и технологии

Разработчики приложения Facebook Messenger учли критику со стороны пользователей и предложили новую функцию. В ближайшие недели появится возможность переключаться в мессенджере на темный экран и таким способом снизить расход заряда устройства.

Команда, работавшая над улучшением мобильного мессенджера Facebook, протестировала новую функцию в разных странах. Везде «темный экран» назвали важной и нужной опцией.

Разработчики уверяют, что черный экран позволяет снизить нагрузку на органы зрения. «В „ночном режиме“ Messenger снижается яркость при сохранении контрастности. Новый режим уменьшит поток света от телефона, что также может оказаться полезным в некоторых ситуациях», — говорят в Facebook.

Новая функция уже доступна пользователям, использующим последние версии приложения Messenger для iOS и Android. Чтобы запустить «темный режим», необходимо в окне разговора среди предлагаемых «смайликов» выбрать эмодзи в виде полумесяца и отправить его собеседнику.

Напомним, ранее было объявлено, что сервисы WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger будут интегрированы в новую единую систему. Тем временем Facebook запустил полезную функцию удаления по ошибке отправленных сообщений.



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