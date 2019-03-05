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Происшествия

В Днепре авто влетело в витрину: фото с места происшествия

12:12 5 марта 2019   95
автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре лихачество водителя на дороге привело к тому, что автомобиль влетел в витрину офиса. На перекрестке улицы Образцова и Калиновой водитель не справился с управлением и выехал в пешеходную зону. Поездка закончилась в витрине финансово-кредитного учреждения.

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Чудом обошлось без погибших, особенно учитывая, что рядом расположена оживленная остановка общественного транспорта, а в магазинах и центрах услуг обычно немало посетителей. Людей, по видимому, спасло то, что водитель решил погонять по трассе на рассвете, около шести часов утра.

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Очевидцы говорят, что манера езды водителя заставляла предположить алкогольное или наркотическое опьянение.

«Эту машину я заметила из окна, когда она пронеслась вдоль дома, налетела пару раз на бордюры и напугала соседей, выходящих из подъезда. Идиот! — пронеслось в голове. За пару метров до перекрестка машина остановилась. До водителя, видимо, дошло, что он не всегда ехал по дороге. Подумала, что пьяный или под кайфом. И вот, результат: повернув на перекрестке, он таки нашел свою стену», — написала свидетельница ДТП в местной группе «Калиновая Днепр».

На перекрестке и раньше случались подобного рода аварии, но в данном случае вряд ли удастся списать ДТП на независимые от водителя обстоятельства.

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Напомним, ранее в Хмельницком автомобиль въехал в кафе, а в Киеве машина слетела с дороги и оказалась на школьном дворе у самой стены учебного заведения.

Фото Калиновая Днепр/Facebook

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