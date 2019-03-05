Политика

За журналистским расследованием по «оборонке» стоит имидж обновленной украинской армии. Именно поэтому президент Украины Петр Порошенко требует срочного расследования. Об этом в эфире программы «Свобода слова» заявил председатель фракции партии «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов.

Он также отметил, что расследовать начинать надо уже сегодня. «Где НАБУ, где Сытник?! Порошенко действовал как сильный политический лидер, потому что был уволен Гладковский (первый замсекретаря СНБО Украины. - Ред.) и сразу пошло обращение к НАБУ», — сказал глава фракции в эфире телеканала ICTV.

По мнению Артура Герасимова, увольнение Гладковского нельзя рассматривать ни как признание вины, ни как признание того, что журналистское расследование является фейком. Вместе с тем он подчеркнул, что расследование должно проводить НАБУ, потому что ему доверяют люди и оно никому неподконтрольно. «НАБУ обязано провести срочное расследование, потому что общество должно знать правду», — добавил председатель парламентской фракции.

Артур Герасимов также обратил внимание на то, что ни один представитель предыдущей власти не увольнял с должностей подозреваемых лиц.

«Они всегда защищали своих до последнего. Тимошенко даже сейчас защищает Мангера, как когда-то защищала Лозинского», — отметил парламентарий.

Артур Герасимов подчеркнул, что четкая позиция президента Украины заключается в том, что армия — высшая ценность государства. «Кто воровал на армии — будет сидеть в тюрьме. Никакие должности и никакие чины его не спасут!» — подчеркнул председатель фракции.

Он также отметил, что во время избирательной кампании бьют именно по восстановленной армии, «которая есть наконец в стране». «И я ненавижу гадов, которые занимаются политиканством на государстве и политиканством на наших успехах. И больше всего занимаются критикой и политиканством те, кто эту армию разворовывал и разваливал. И нападают на того, кто эту армию восстановил», — сказал Герасимов.

Также председатель фракции БПП обратил внимание на то, что президент Петр Порошенко потратил 500 миллионов грн. личных сбережений на восстановление украинской армии. «Например, на восстановление сети ПВО вокруг Киева, которую эти „честные“ персонажи развалили и разворовали. Временная следственная комиссия Верховной Рады доказала причастность „честного товарища“ Гриценко к разворовыванию армии в правительствах Тимошенко, Януковича и еще пять лет, когда он был руководителем парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны», — сказал Артур Герасимов.

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