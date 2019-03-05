В Одессе сожгли автомобиль депутата

Происшествия

В ночь на вторник, 5 марта, на одесской Молдаванке неизвестные подожгли автомобиль. Сообщение о горящем авто на улице Болгарской поступило в службу спасения «101» в 00:53. Как рассказали в региональном главке ГСЧС, уже в 00:56 на место вызова прибыли спасатели и установили, что горит легковая машина Mazda.

После ликвидации возгорания на место была вызвана полиция.

«Автомобиль был припаркован возле дома владельца. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции, кинологи и взрывотехники. Предварительно установлено, что причиной возгорания транспортного средства, принадлежавшего местному 45-летнему жителю, стал поджог», — уточнили в полиции.

С места происшествия изъяты бутылки с жидкостью, химический состав которой будет установлен во время экспертизы.

По данному факту в Единый реестр внесены сведения по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры для установления лица, причастного к совершению преступления.

По словам потерпевшего, депутата Белгород -Днестровского районного совета Александра Степаненко, неизвестные облили горючим веществом два авто — его и принадлежащий супруге стоявший рядом автомобиль Audi.

«Они не успели поджечь вторую машину, потому что очевидцы, случайно оказавшиеся рядом, их попросту спугнули, — сказал Степаненко. — Благо пожарные очень быстро приехали и потушили огонь».

Он связывает происшедшее со своей общественной деятельностью, направленной против застройки черноморского побережья в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном пожаре на базах отдыха под Одессой — в Затоке, где сгорело два десятка строений.

А в Полтаве недавно появился серийный поджигатель авто. Хотя преступления пока не раскрыты, правоохранители считают, что восемь поджогов — дело рук одного человека.



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