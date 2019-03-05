В соцсетях обсуждают, поддержит ли Гриценко во втором туре Зеленского

Политика

Политический аналитик, председатель «Ассоциации Политических Наук», Дмитрий Синченко публично спросил Анатолия Гриценко, планирует ли политик поддержать Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины. Такой сценарий начал обсуждаться в социальных сетях, после интервью Анатолия Гриценко изданию «Новое Время», в котором политик сообщил, что планирует сотрудничать со штабом Владимира Зеленского относительно фиксации нарушений во время выборов.

«Анатолий Гриценко, думаю над тем, чтобы проголосовать за Вас, однако боюсь, что если Вы не выйдете во второй тур, то поддержите кандидатуру Зеленского, которая является для меня неприемлемой. Знаю, подобный вопрос волнует многих Ваших избирателей. Поэтому можете ли Вы публично пообещать, что ни при каких обстоятельствах не поддержите кандидатуру Зеленского?» — обратился активист к лидеру партии «Громадянська позиція» в сети Facebook.

На данный момент ни политик, ни члены его штаба ситуацию не прокомментировали, но пост вызвал оживленную дискуссию. В частности, в комментариях, руководитель проекта «Є-Мова», Анастасия Розлуцкая, написала: «Меня этот вопрос тоже интересует, если Зе — тогда сорри», — обратилась Розлуцкая к Анатолию Гриценко.

По мнению пользователей социальных сетей, ситуация, когда Гриценко может поддержать Зеленского во втором туре, вполне возможна. В качестве примера приводят депутатов-«еврооптимистов», которые заявили о сотрудничестве с Гриценко, но время от времени появляются в окружении кандидата Зеленского. В частности, Сергей Лещенко присутствовал на встрече шоумена с Куртом Волкером и Мэри Йованович. Дмитрий Разумков, также подтвердил, что Лещенко встречался со штабом кандидата «Зе», якобы для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией. Информацию о встрече с Зеленским обнародовал и мэр Львова Андрей Садовый, который, сняв свою кандидатуру в пользу Гриценко, считается сейчас ближайшим соратником политика.

Стоит также отметить, что, по информации издания «Новое время», одну из ключевых ролей в штабе Зеленского играет адвокат Андрей Богдан, который, по некоторым данным, в 2014 году являлся юридическим советником Игоря Коломойского. Богдан также, скорее всего, сотрудничает с Анатолием Гриценко. В частности, с 2004 года Андрей Богдан был совладельцем в юридической компании «Пукшин и партнеры». В свое время журналист Владимир Бойко утверждал, что именно Игорь Пукшин является реальным владельцем партии «Громадянська позиція». Гриценко в 2014 году также называл Игоря Пукшина одним из спонсоров проекта «Громадянська позиція». Более того, Пукшин баллотировался в парламент по спискам партии «Громадянська позиція» под № 14. Примечательно, что с фирмой «Пукшин и партнеры» связывают и скандального юриста режима Януковича Андрея Портнова.

Дмитрий Синченко, который известен как сопредседатель «Совета экспертов», ждет от кандидата в президенты Гриценко официального ответа по поводу его возможного сотрудничества с другим участником избирательной гонки Зеленским, так как считает это важным.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter